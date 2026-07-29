باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، حجتالاسلام والمسلمین نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت در بازدید از مرکز پزشکی هلالاحمر در کربلای معلی، در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی حج اظهار داشت: خدا را شاکریم که توفیق خدمت به زائران عتبات و اربعین را به خادمان هلالاحمر عطا کرده و هر سال بر کیفیت این خدمات افزوده میشود.
وی گفت: فداکاری ملت ایران در خدمترسانی به زائران زبانزد است و مسئولان عراقی نیز بارها نظم و شیوه خدمات جمهوری اسلامی ایران را مورد تقدیر قرار دادهاند.
بگفته وی، مرکز پزشکی هلالاحمر در کربلا از امکانات کامل و بهروز، از جمله ICU، طب سنتی و دیگر بخشهای تخصصی برخوردار است و خدمات مطلوبی به زائران ارائه میدهد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از تلاش پزشکان، پرستاران و همه خادمان هلالاحمر قدردانی میکنیم و امیدواریم خداوند بر توفیقات ملت ایران و خدمتگزاران زائران اهلبیت (ع) روزبهروز بیفزاید.