باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - وبسایتهای فناوری گزارش دادهاند که سامسونگ دیسپلی تولید انبوه مانیتورهای جدید OLED فوق روشن Tandem خود را که مخصوص لپتاپها طراحی شدهاند، آغاز کرده است.
به گفته سامسونگ، مانیتورهای جدید از استاندارد VESA DisplayHDR True Black ۱۴۰۰ پشتیبانی میکنند و میتوانند به روشنایی تا ۱۶۰۰ نیت بر متر مربع دست یابند. لنوو از اولین شرکتهایی بود که گواهینامه لپتاپ سازگار با این مانیتورها را دریافت کرد، در حالی که ایسوس، دل تکنولوژیز واماسآی در حال آمادهسازی برای عرضه محصولات مشابه خود هستند.
پنل مانیتور جدید به جای یک لایه، از دو لایه مواد ساطعکننده نور ارگانیک تشکیل شده است. هر دو لایه به طور همزمان نور ساطع میکنند و امکان افزایش روشنایی صفحه نمایش را بدون قرار دادن بار الکتریکی اضافی بر روی یک لایه فراهم میکنند. سامسونگ ادعا میکند که این طراحی، در مقایسه با مانیتورهای OLED تک لایه، تحت تنظیمات روشنایی معمول لپتاپ، بیش از دو برابر طول عمر مانیتور را ارائه میدهد.
سامسونگ همچنین مواد ارگانیک جدیدی را معرفی کرد که برای بهبود کارایی و پایداری انتشار نور از نمایشگرهای خود طراحی شدهاند، اما ارقام مصرف برق یا مشخصات دقیق هر یک از اندازههای جدید صفحه نمایش خود را فاش نکرد.
انتظار میرود ایسوس، دل تکنولوژیز واماسآی، لپتاپهایی را که از استاندارد True Black ۱۴۰۰ پشتیبانی میکنند، در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ و در طول سال ۲۰۲۷ رونمایی کنند.
منبع: 3dnews