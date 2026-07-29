باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه هاآرتص در گزارشی فاش کرد که دو سرباز زن صهیونیست این هفته خودکشی کردند و به این ترتیب تعداد کل سربازانی که از ابتدای سال جاری میلادی در حین خدمت به زندگی خود پایان داده‌اند به ۱۶ نفر رسید.

در جزئیات دو حادثه اخیر، یک سرباز زن در حالی که به شدت زخمی شده بود، در داخل یک پایگاه نظامی در جنوب اراضی اشغالی پیدا شد و سپس به هلاکت رسید. او به عنوان یک سرباز رزمی در گردان باردلاس مستقر در مرز مصر شناسایی شد.

در مورد سرباز زن دوم، او در داخل پایگاه اطلاعاتی "Glilot" در مرکز اراضی اشغالی خودکشی کرد. او یک سمت بسیار سری در سپاه اطلاعات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل داشت.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که پلیس نظامی تحقیقات گسترده‌ای را در مورد چگونگی وقوع این دو حادثه آغاز کرده است و نتایج آن بعداً به دادستانی نظامی ارائه خواهد شد.

این روزنامه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی، ۱۶ مورد خودکشی در ارتش اسرائیل ثبت شده است و این تعداد، نشان دهنده کل سربازان عادی است که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون خودکشی کرده‌اند.

این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که حداقل ۹ سرباز دیگر (عادی و ذخیره) نیز در همین دوره پس از ترخیص از خدمت یا در حین مرخصی، خودکشی کرده‌اند.

این تشدید بحران، امتداد یک بحران عمیق‌تر است؛ در سال ۲۰۲۵، ۲۲ سرباز در حین انجام وظیفه خودکشی کردند که بالاترین نرخ سالانه خودکشی ارتش اسرائیل در ۱۵ سال گذشته است.

منبع: آر تی