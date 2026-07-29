باشگاه خبرنگاران جوان - الهه بیگی، بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم حفاظت محیط زیست استان تهران از بررسی ۱۶۱ پرونده مربوط به صدور مجوز استقرار و بهره برداری واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: بیش از ۹۱ درصد این درخواست‌ها پس از احراز انطباق با ضوابط و الزامات زیست محیطی مورد موافقت قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در سه ماه نخست سالجاری، ۱۶۱ استعلام برای صدور مجوز استقرار یا بهره برداری واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی به این اداره کل ارجاع شد که پس از بررسی‌های کارشناسی، با ۱۴۷ درخواست موافقت و با ۱۴ درخواست به دلیل مغایرت با ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت شد.

بیگی با اشاره به اینکه ۹۱.۳ درصد متقاضیان موفق به دریافت تأییدیه زیست محیطی شده‌اند، افزود: این آمار بیانگر توجه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به الزامات زیست محیطی در مراحل طراحی، استقرار و اجرای طرح‌ها است. در مقابل، رد ۸.۷ درصد درخواست‌ها نیز نشان دهنده نظارت دقیق و اجرای قاطع ضوابط قانونی برای جلوگیری از استقرار یا توسعه فعالیت‌هایی است که می‌توانند موجب آلودگی یا تخریب محیط زیست شوند.

وی با تأکید بر الزامات ماده ۱۱ قانون هوای پاک تصریح کرد: تمامی واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی برای احداث، توسعه، تغییر محل یا خط تولید، همچنین افزایش یا کاهش ظرفیت تولید، موظف به رعایت ضوابط زیست محیطی و اخذ مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست هستند.

رئیس اداره ارزیابی محیط زیست، بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: فرآیند ارزیابی و صدور مجوز‌های زیست محیطی، یکی از ابزار‌های مؤثر در پیشگیری از آلودگی، مدیریت مخاطرات محیط زیستی و هدایت سرمایه گذاری‌ها به سمت توسعه مسئولانه است و نقش مهمی در ایجاد توازن میان توسعه صنعتی، رشد اقتصادی، حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از سلامت شهروندان ایفا می‌کند.