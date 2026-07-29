رئیس اداره ارزیابی محیط زیست، بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم حفاظت محیط زیست استان تهران، از بررسی ۱۶۱ پرونده مربوط به صدور مجوز استقرار و بهره برداری واحد‌های تولیدی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - الهه بیگی، بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم حفاظت محیط زیست استان تهران از بررسی ۱۶۱ پرونده مربوط به صدور مجوز استقرار و بهره برداری واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: بیش از ۹۱ درصد این درخواست‌ها پس از احراز انطباق با ضوابط و الزامات زیست محیطی مورد موافقت قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در سه ماه نخست سالجاری، ۱۶۱ استعلام برای صدور مجوز استقرار یا بهره برداری واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی به این اداره کل ارجاع شد که پس از بررسی‌های کارشناسی، با ۱۴۷ درخواست موافقت و با ۱۴ درخواست به دلیل مغایرت با ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت شد.

بیگی با اشاره به اینکه ۹۱.۳ درصد متقاضیان موفق به دریافت تأییدیه زیست محیطی شده‌اند، افزود: این آمار بیانگر توجه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به الزامات زیست محیطی در مراحل طراحی، استقرار و اجرای طرح‌ها است. در مقابل، رد ۸.۷ درصد درخواست‌ها نیز نشان دهنده نظارت دقیق و اجرای قاطع ضوابط قانونی برای جلوگیری از استقرار یا توسعه فعالیت‌هایی است که می‌توانند موجب آلودگی یا تخریب محیط زیست شوند.

وی با تأکید بر الزامات ماده ۱۱ قانون هوای پاک تصریح کرد: تمامی واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی برای احداث، توسعه، تغییر محل یا خط تولید، همچنین افزایش یا کاهش ظرفیت تولید، موظف به رعایت ضوابط زیست محیطی و اخذ مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست هستند.

رئیس اداره ارزیابی محیط زیست، بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: فرآیند ارزیابی و صدور مجوز‌های زیست محیطی، یکی از ابزار‌های مؤثر در پیشگیری از آلودگی، مدیریت مخاطرات محیط زیستی و هدایت سرمایه گذاری‌ها به سمت توسعه مسئولانه است و نقش مهمی در ایجاد توازن میان توسعه صنعتی، رشد اقتصادی، حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از سلامت شهروندان ایفا می‌کند.

برچسب ها: محیط زیست ، تغییر اقلیم
خبرهای مرتبط
آسیب به ۱۳ منطقه تحت مدیریت محیط زیست در جنگ
دلخوری محیط‌بانان از طرز برخورد مسافران با طبیعت + فیلم
لاهیجان‌زاده: شرایط تالاب شادگان در سال آبی جاری نسبتاً مطلوب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان فرار عاملان جنایت در لواسان؛ قاتلان جوان ۲۲ ساله در عملیات پلیس آگاهی دستگیر شدند
ضربه پلیس آگاهی به باند حرفه‌ای سندنمره خودرو
اعزام یکسره زائران به نجف کلید خورد
ترمینال سلام؛ آغاز مسیر دلدادگان اربعین از «عمود صفر» تا کربلا
۲.۵ میلیون زائر در سامانه سماح نام‌نویسی کردند/ مهران همچنان نخستین مرز خروجی زائران اربعین
مرکز پزشکی هلال‌احمر در کربلا با امکانات روز به زائران خدمت‌رسانی می‌کند
تایید ۹۱ درصد مجوز‌های زیست محیطی واحد‌های تولیدی در تهران
تقویت مهارت‌آموزی و کارآفرینی ایتام
ارتقای زیرساخت‌های شهری و نوسازی معابر؛ از خیابان داورزنی تا خیابان شیرازی
تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خادمان موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳
آخرین اخبار
۲.۵ میلیون زائر در سامانه سماح نام‌نویسی کردند/ مهران همچنان نخستین مرز خروجی زائران اربعین
ترمینال سلام؛ آغاز مسیر دلدادگان اربعین از «عمود صفر» تا کربلا
اعزام یکسره زائران به نجف کلید خورد
تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خادمان موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳
ارتقای زیرساخت‌های شهری و نوسازی معابر؛ از خیابان داورزنی تا خیابان شیرازی
تایید ۹۱ درصد مجوز‌های زیست محیطی واحد‌های تولیدی در تهران
مرکز پزشکی هلال‌احمر در کربلا با امکانات روز به زائران خدمت‌رسانی می‌کند
ضربه پلیس آگاهی به باند حرفه‌ای سندنمره خودرو
پایان فرار عاملان جنایت در لواسان؛ قاتلان جوان ۲۲ ساله در عملیات پلیس آگاهی دستگیر شدند
تقویت مهارت‌آموزی و کارآفرینی ایتام
ثبت ۶۲۵ هزار تردد خودرویی زائران اربعین در جاده‌های ۵ استان منتهی به مرزها
اعزام خادمان شهرداری منطقه ۴ برای خدمت رسانی به زوار اربعین در نجف اشرف
راه‌اندازی سامانه‌های خدمات الکترونیک قرارگاه موکب زینبیه برای ساماندهی پذیرش زائران
آغاز اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران
تحویل برخی منازل نوسازی‌شده جنگ ۱۲ روزه در تهران تا پایان سال
خروج ۲ میلیون زائر اربعین از مرز‌ها در امنیت کامل/ کاهش ۸۵ درصدی جانباختگان تصادفات
پرداخت بدهی‌های تامین‌اجتماعی به مراکز درمانی طی هفته‌های آتی
آغاز ثبت‌نام اینترنتی وام ۲۰ میلیون تومانی اربعین بازنشستگان کشوری
اعترافات هولناک سارق سریالی به جنایت‌های سمی
محاکمه تاجر ورشکسته به اتهام سرقت مرگبار
دلخوری محیط‌بانان از طرز برخورد مسافران با طبیعت + فیلم
افزایش کشف جرایم از آغاز طرح اربعین در مرز مهران
دستگیری مربی‌نمای هتاک + فیلم
هشدار پلیس به پیام‌رسان‌های ایرانی برای امنیت داده های کاربران
مقاوم‌سازی مدارس فرسوده در مرحله تعیین پیمانکار است
خستگی و خواب‌آلودگی، عامل اصلی تصادفات زائران اربعین است/ آغاز موج بازگشت زائران
خلأ ثبت سفارش خودرو‌های کِشنده با ورود دادستانی تهران برطرف شد
تردد در محور‌های منتهی به مرز‌های اربعین روان است