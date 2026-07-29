مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت: اخیرا در برخی استان‌ها شیرخام کمتر از قیمت مصوب خریداری می‌شود که استمرار با ادامه این روند زنجیره تولید شیر و گوشت دچار آسیب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد ابراهیمی مدیر عامل اتحادیه دامداران در افتتاحیه دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی تهران گفت: تولیدکنندگان بخش دام با وجود شرایط سخت اقتصادی پای تولید ایستادند و نقش مهمی در تامین غذای کشور دارند.

به گفته وی، در فروردین و اردیبهشت امسال اجازه افزایش قیمت شیر و گوشت داده نشد و دامداران با حداقل سود به تولید ادامه دادند که با استمرار این روند صنعت دامداری آسیب دچار آسیب می شود که براین اساس بسیاری از صنایع وابسته تحت شعاع قرار می گیرد.

ابراهیمی ادامه داد: اخیرا در برخی استان‌ها شیرخام کمتر از قیمت مصوب خریداری می شود و بدلیل فساد پذیری و عدم قابلیت نگهداری، امکان نگهداری طولانی‌مدت آن وجود ندارد، ازاین‌رو چنین شرایطی موجب زیان تولیدکنندگان شده است.

مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور با بیان اینکه استمرار این روند منجر به نابودی صنعت دامپروری می شود، تصریح کرد: مسئولان باید اجازه دهند تشکل های ملی در تصمیمات حضور داشته باشند چراکه تولید مقرون به صرفه موجب شده تا شیر و گوشت با قیمت های مناسبی بدست مصرف کننده برسد.

برچسب ها: تولید شیر خام ، قیمت شیرخام
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