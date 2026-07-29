باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سردار محمد احمدی فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی از مرزهای استان اظهار کرد: این استانِ مرزی با تمام ظرفیتهای لجستیکی و امنیتی خود، آماده میزبانی شایسته از زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان تصریح کرد: آذربایجانغربی از طریق دو مرز کلیدی به ارائه خدمات میپردازد؛ مرز بازرگان به عنوان دروازه ورود و خروج زائران خارجی و مرز تمرچین در شهرستان پیرانشهر جهت تردد روان زائران داخلی و خارجی فعال هستند. برنامهریزیهای دقیقی برای سهولت تردد از نقطه ورود به استان تا خروج به سمت خاک عراق انجام شده است.
دیپلماسی فعال مرزی و تأمین امنیت تا نجف و کربلا
سردار احمدی به هماهنگیهای فرامرزی اشاره کرد و افزود: امنیت زائران، خط قرمز ماست. در همین راستا، نشستهای دیپلماتیک متعددی با فرماندهان مرزبانی کشور عراق برگزار شد که خوشبختانه طرف عراقی آمادگی و تعهد کامل خود را برای تأمین امنیت زائران در مسیرهای مواصلاتی، بهویژه در محورهای منتهی به نجف و کربلا، اعلام کرده است.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچگونه گزارش نارضایتی از سوی زائران دریافت نشده است، گفت:
کلیه یگانهای مرزبانی، فرماندهی انتظامی استان، پلیس راه، پلیس گذرنامه، پلیس فتا و فرماندهی انتظامی شهرستان پیرانشهر در آمادهباش کامل هستند. همچنین تدابیر فرهنگی، بهداشتی و خدمات درمانی ویژهای تا عمق خاک عراق و مسیر نجف پیشبینی شده تا در صورت بروز هرگونه شرایط اضطراری، مصدومان سریعاً به مراکز درمانی منتقل شوند.
شکسته شدن رکورد تردد روزانه با عبور از مرز ۳۰ هزار نفر
فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی در پایان با اشاره به استقبال چشمگیر زائران خاطرنشان شد: بر اساس آخرین آمار دریافتی، تنها در روز گذشته بیش از ۳۰ هزار زائر از گذرگاههای مرزی استان عبور کردهاند و با توجه به روند افزایشیِ این آمار، پیشبینی میشود در روزهای آینده شاهد حجم بیشتری از تردد زائران باشیم که آمار دقیق آن متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.