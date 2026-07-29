معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روند فروش بلیت قطار، اعلام کرد که تمامی فرآیندهای فروش تحت نظارت و بازرسی کامل انجام می‌شود و تاکنون هیچ‌گونه مشکلی در سامانه فروش اینترنتی گزارش نشده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کریمی معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روند فروش بلیت قطار، اعلام کرد که تمامی فرآیندهای فروش تحت نظارت و بازرسی کامل انجام می‌شود و تاکنون هیچ‌گونه مشکلی در سامانه فروش اینترنتی گزارش نشده است.

معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر شفافیت فرآیند فروش بلیت قطار اظهار کرد: نظارت و بازرسی کاملی بر روند عرضه بلیت‌ها وجود دارد و تاکنون هیچ مشکلی در سامانه فروش اینترنتی گزارش نشده است.

وی افزود: فروش بلیت‌ها طبق زمان‌بندی مشخص انجام می‌شود و مردم در مرحله نخست می‌توانند به صورت اینترنتی نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.

معاون مسافری راه‌آهن ادامه داد: در دو ساعت ابتدایی، فروش بلیت‌ها به صورت اینترنتی انجام می‌شود و پس از آن، در بازه زمانی تعیین‌شده، آژانس‌های مسافرتی نیز امکان عرضه بلیت را خواهند داشت.

کریمی تصریح کرد: پس از پایان این مراحل، تمامی بلیت‌های باقی‌مانده به صورت همزمان از طریق سایت‌های اینترنتی و آژانس‌های مجاز در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و مسافران می‌توانند از هر دو مسیر نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر بروز مشکل در سامانه فروش بلیت دریافت نشده و فرآیند عرضه بلیت‌ها به شکل عادی و مطابق برنامه در حال انجام است.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
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