باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان‌دهنوی، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع بنگاه‌های صادراتی، گفت: بنگاه‌های صادراتی از نظر ظرفیت و توانمندی در سطوح مختلفی قرار دارند و سیاست‌گذاری و حمایت از آنها باید متناسب با ظرفیت و عملکرد هر یک از آنها انجام شود.

به گفته معاون وزیر صمت؛ بخشی از صادرکنندگان ظرفیت بالایی برای گسترش فعالیت، ارزآوری و تبدیل شدن به بنگاه‌های بزرگ دارند و باید حمایت‌های متناسب و خدمات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود. همچنین لازم است بنگاه‌هایی که در مسیر رشد قرار دارند، شناسایی و زمینه لازم برای تقویت و توسعه فعالیت آنها فراهم شود.

او در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سبد صادراتی کشور، گفت: باید بر تولید و صادرات کالا‌هایی تمرکز کنیم که از ارزش افزوده بالاتری برخوردارند و هر واحد صادراتی آنها ارزش بیشتری برای کشور ایجاد می‌کند. توسعه صادرات محصولات پیشرفته، فناورانه و دانش‌بنیان می‌تواند به افزایش ارزآوری و ارتقای جایگاه صادراتی کشور کمک کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: موفقیت یک واحد تولیدی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بتواند در بازار‌های رقابتی و پیشرفته بین‌المللی حضور داشته باشد. صادرات محصولات شرکت‌های ایرانی به بازار‌هایی مانند اروپا، نشان‌دهنده سطح توانمندی و قابلیت رقابت آنها در عرصه جهانی است.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ دلار است، تصریح کرد: فاصله قابل توجه میان ارزش کالا‌های صادراتی مختلف نشان می‌دهد که باید مسیر توسعه صادرات را به سمت محصولات با فناوری و ارزش افزوده بالاتر هدایت کنیم. تولید و صادرات چنین محصولاتی می‌تواند ضمن افزایش ارزآوری، به ارتقای جایگاه تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی نیز کمک کند.

او در ادامه با تصریح بر ضرورت رفع موانع پیش روی بنگاه‌های توانمند، گفت: باید با شناسایی ظرفیت‌های بنگاه‌های پیشرو و رفع موانع موجود، مسیر فعالیت و توسعه آنها را هموار کنیم تا شاهد رشد هرچه بیشتر واحد‌های تولیدی و صادراتی توانمند و افزایش حضور محصولات ایرانی در بازار‌های بین‌المللی باشیم.

دهقان‌دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از هلدینگ پویندگان راه سعادت به‌عنوان تولیدکننده، توزیع‌کننده و صادرکننده تجهیزات پزشکی و از صادرکنندگان نمونه و ممتاز این حوزه، فعالیت این مجموعه در توسعه زنجیره تولید داخلی را ارزشمند دانست.

او فصل تمایز فعالیت این مجموعه را ورود به لایه‌های مختلف زنجیره تولید اعلام کرد و افزود: بخش قابل توجهی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز در مجموعه تولید می‌شود و توانستید در حوزه‌هایی همچون تراشکاری و قالب‌سازی نیز توانمندی‌های خود را توسعه دهید.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: توسعه فعالیت‌های این مجموعه در بخش نرم‌افزار و طراحی سیستم‌عامل، در کنار ساخت قطعات و تجهیزات، نشان‌دهنده عمق دانش و توان فنی آن است. تولید تجهیزاتی که با سلامت و جان انسان‌ها ارتباط مستقیم دارند، نیازمند دانش و فناوری پیشرفته است و حرکت در این مسیر با اتکا به توان متخصصان ایرانی، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر به شمار می‌رود.

معاون وزیر صمت با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان این مجموعه، بیان کرد: توسعه زنجیره داخلی تولید و دستیابی به توانمندی در طراحی و ساخت بخش‌های مختلف یک محصول، مسیر دشواری است و باید از بنگاه‌هایی که با تکیه بر توان داخلی در این مسیر حرکت کرده‌اند، حمایت و تقدیر کرد.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران