باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجید اکبرزاده مدیرکل انتقال خون فارس در نشست خبری به مناسبت نهم مرداد، پنجاه‌ودومین سالگرد تأسیس سازمان انتقال خون ایران با اشاره به رشد شاخص‌های اهدای خون و تولید فرآورده‌های خونی در سال ۱۴۰۴، نسبت به افزایش نیاز نظام سلامت و احتمال بروز کمبود خون در سال‌های آینده هشدار داد و خواستار حمایت بیشتر مسئولان برای توسعه زیرساخت‌ها، جذب نیروی انسانی و تجهیز مراکز انتقال خون شد.

او با تشریح عملکرد اداره‌کل انتقال خون فارس در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: سال گذشته در حوزه پلاکت‌فرزیس، که یکی از فرآورده‌های حیاتی برای بیماران سرطانی به شمار می‌رود، پنج هزار و ۷۰۰ مراجعه ثبت شد که نسبت به سال قبل بیش از ۱۸ درصد افزایش داشت.

اکبرزاده افزود: از این تعداد، چهار هزار و ۸۱۸ واحد فرآورده تولید شد که رشد بیش از ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر عملکرد مطلوب انتقال خون فارس در تولید فرآورده‌های حیاتی، با وجود محدودیت‌ها و مشکلات سال گذشته است.

مدیرکل انتقال خون فارس با اشاره به آمار کلی اهدای خون در استان گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۳۲ هزار و ۷۰۰ نفر به مراکز انتقال خون فارس مراجعه کردند که از این تعداد، بیش از ۱۸۰ هزار اهدای موفق خون ثبت شد. به گفته وی، این عملکرد موجب شد فارس برای دومین سال متوالی رتبه دوم کشور را در تولید فرآورده‌های خونی و پلاکت کسب کند.

اکبرزاده یکی از برنامه‌های مهم سال گذشته را توسعه تیم‌های سیار انتقال خون عنوان کرد و گفت: این تیم‌ها با هدف افزایش دسترسی مردم در مناطقی مستقر شدند که یا فاقد پایگاه انتقال خون بودند یا جمعیت قابل توجهی در آنها حضور داشت.

او افزود: تعداد تیم‌های سیار در سال گذشته به یک هزار و ۱۴۵ مورد رسید که نسبت به سال قبل ۱۱.۴ درصد افزایش داشت و از طریق آنها ۴۴ هزار و ۷۸۴ اهدای موفق خون ثبت شد؛ آماری که رشد هفت درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل انتقال خون فارس با تأکید بر اینکه اهدای خون محدود به قشر خاصی نیست، اظهار کرد: همه افرادی که شرایط لازم را داشته باشند می‌توانند خون اهدا کنند و مهم‌ترین اصل برای سازمان انتقال خون، حفظ سلامت اهداکنندگان است.

او اهداکنندگان را سرمایه اصلی سازمان انتقال خون دانست و گفت: بدون حضور آنان، تولید و توزیع فرآورده‌های خونی امکان‌پذیر نخواهد بود.

اکبرزاده با اشاره به خروج تدریجی بخشی از اهداکنندگان مستمر به دلیل افزایش سن یا ابتلا به بیماری‌های مزمن، بر ضرورت جذب نیرو‌های جایگزین تأکید کرد و گفت: جوانان، بانوان و اهداکنندگان بار اول، مهم‌ترین گروه‌های هدف برای تداوم چرخه اهدای خون هستند و رسانه‌ها نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و افزایش مشارکت این گروه‌ها دارند.

او خاطرنشان کرد: اگرچه میزان اهداکنندگان مستمر در سال گذشته بیش از یک درصد افزایش یافت، اما خروج بخشی از اهداکنندگان قدیمی، ضرورت جذب اهداکنندگان جدید را دوچندان کرده است.

مدیرکل انتقال خون فارس با اشاره به رشد مشارکت بانوان گفت: سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۵۵ بانوی استان به مراکز انتقال خون مراجعه کردند که نسبت به سال قبل ۲۷.۹۵ درصد افزایش داشت، اما با این وجود سهم بانوان از مجموع اهداکنندگان استان تنها ۵.۷ درصد است.

او افزود: با وجود اینکه بانوان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند، همچنان مشارکت آنان در اهدای خون پایین است و این موضوع نیازمند اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بیشتر است.

اکبرزاده همچنین از حضور ۴۳ هزار و ۵۹۵ نفر از جوانان در چرخه اهدای خون استان خبر داد و گفت: مشارکت این گروه نسبت به سال قبل پنج درصد افزایش یافته است.

به گفته او، سال گذشته ۲۳ هزار و ۵۲۰ نفر نیز برای نخستین بار خون اهدا کردند که این شاخص رشد ۳۹ درصدی را ثبت کرده است.

مدیرکل انتقال خون فارس با بیان اینکه رشد شاخص‌های اهدای خون قابل توجه است، تصریح کرد: این میزان رشد با افزایش نیاز نظام سلامت، توسعه مراکز درمانی و افزایش بیماران نیازمند خون متناسب نیست.

او افزود: با افزایش بیماری‌های مزمن، سرطان‌ها، بیماری‌های نیازمند تزریق مستمر خون و همچنین توسعه بیمارستان‌ها و افزایش تخت‌های درمانی، نیاز به خون در استان به طور مداوم در حال افزایش است.

اکبرزاده هشدار داد: زنگ خطر کمبود خون از دو سال گذشته به صدا درآمده و این موضوع مربوط به آینده دور نیست؛ بلکه ممکن است طی دو تا سه سال آینده، نیاز استان از ظرفیت فعلی انتقال خون فراتر رود.

او از رسانه‌ها خواست این هشدار را به صورت مستمر به مسئولان منتقل کنند تا زمینه حمایت بیشتر از انتقال خون فراهم شود.

مدیرکل انتقال خون فارس با اشاره به عملکرد سال جاری گفت: از ابتدای فروردین تا ششم مردادماه، ۷۸ هزار و ۲۲ نفر به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۶۳ هزار و ۱۶۳ اهدای موفق خون ثبت شده است.

او افزود: در این مدت ۱۳ هزار و ۹۶۹ نفر از مراجعه‌کنندگان را بانوان، هفت هزار و ۵۰۹ نفر را اهداکنندگان بار اول و سه هزار و ۹۸۷ نفر را بانوان اهداکننده تشکیل داده‌اند.

اکبرزاده همچنین به استقبال مردم در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: از نوروز تا ۱۹ فروردین بیش از ۲۶ هزار نفر به مراکز انتقال خون مراجعه کردند و نزدیک به ۲۱ هزار اهدای موفق خون به ثبت رسید.

او با تأکید بر اینکه نیاز به خون همیشگی است، از مردم خواست اهدای خون را به بخشی از برنامه زندگی خود تبدیل کنند و تنها در زمان بحران یا فراخوان‌های عمومی برای اهدای خون مراجعه نکنند.

مدیرکل انتقال خون فارس با تشریح اقدامات عمرانی چهار سال اخیر گفت: پایگاه انتقال خون لامرد در سال ۱۴۰۱ پس از بیش از هشت سال وقفه به بهره‌برداری رسید، پایگاه روزانه گراش در سال ۱۴۰۲ افتتاح شد و عملیات ساخت پایگاه انتقال خون فیروزآباد نیز در سال ۱۴۰۳ آغاز شد.

او افزود: ساخت پایگاه انتقال خون فسا نیز در دستور کار قرار دارد و همزمان پیگیری برای احداث مراکز انتقال خون در آباده، کازرون، اقلید و شهر صدرا ادامه دارد.

اکبرزاده همچنین جابه‌جایی پایگاه انتقال خون مرودشت از کانکس به ساختمانی استاندارد را از مهم‌ترین اقدامات سال گذشته عنوان کرد.

او با اشاره به توسعه خدمات تخصصی انتقال خون گفت: از سال ۱۴۰۲ امکان شناسایی گروه‌های خونی فرعی در فارس فراهم شده است تا بیماران، به‌ویژه افراد نیازمند تزریق مکرر خون، فرآورده‌های سازگارتر دریافت کنند.

به گفته اکبرزاده، از سال ۱۴۰۳ نیز آزمایش تخصصی NAT برای تمامی اهداکنندگان اجرا شده که ایمنی فرآورده‌های خونی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

او تأکید کرد: با وجود مشکلات ناشی از لغو پرواز‌ها و محدودیت‌های سال گذشته، حتی یک روز نیز روند ارسال نمونه‌ها، انجام آزمایش‌های تخصصی و توزیع فرآورده‌های خونی متوقف نشد.

مدیرکل انتقال خون فارس کمبود نیروی انسانی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این مجموعه دانست و گفت: طی چهار سال گذشته ۸۶ نفر از کارکنان، عمدتاً به دلیل بازنشستگی، از مجموعه خارج شدند، اما تنها مجوز جذب شش نیرو صادر شده است.

او همچنین به فرسودگی تجهیزات و ناوگان حمل‌ونقل اشاره کرد و افزود: انتقال خون نیازمند تجهیزات تخصصی و ناوگان استاندارد است و با وجود حمایت‌های انجام شده، همچنان به اعتبارات بیشتری برای نوسازی تجهیزات و توسعه زیرساخت‌ها نیاز دارد.

اکبرزاده از نمایندگان مجلس، مسئولان و خیران خواست با حمایت از انتقال خون، زمینه تأمین تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و جذب نیروی انسانی را فراهم کنند و گفت: سرمایه‌گذاری در انتقال خون، سرمایه‌گذاری مستقیم برای نجات جان بیماران است.

او در پایان با تبریک پنجاه‌ودومین سالگرد تأسیس سازمان انتقال خون ایران، از مردم، اهداکنندگان، کارکنان، اصحاب رسانه و دستگاه‌های همکار قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت بیشتر مسئولان، امکان تأمین پایدار خون و توسعه خدمات انتقال خون در استان بیش از گذشته فراهم شود.