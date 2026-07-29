جشن شکرانه برداشت محصول گندم برای سومین سال در روستای گل تپه مراغه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر -در جشن شکرانه برداشت گندم گندمکاران به شکرانه محصول امسال خداوند را به خاطر رزق حلال شکر کردند.

صادق نادری معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در این مراسم از افزایش پرداخت مطالبات گندمکاران در استان خبر داد.

 نادری افزود: از زمان برداشت ۱۰۷ میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده که این میزان در مقایسه با سال قبل ۱۰ برابر افزایش داشته است.

وی افزود: از زمان برداشت گندم تا کنون ۳۰ در صد محصول استان برداشت و ۱۳۰ هزار تن نیز خریداری شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: پیش بینی می‌شود امسال ۶۵۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشن و ۴۰۰ هزار تن بصورت مازاد خریداری شود.

هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه نیز گفت: جشن شکرانه برداشت گندم برای شکرگزاری از نعمت‌ها خداوند و قدر دانی از گندم کاران برگزار شد.

وی  افزود: پیش بینی می‌شود از ۳۵ هزار هکتار از مزارع شهرستان ۵۰ هزار تن گندم برداشت شود

گفتنی است برپایی نمایشگاه سوغات وصنایع دستی و بازی‌های بومی ومحلی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

برچسب ها: جشن شکرانه ، برداشت گندم
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