ب️اشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، عملیات عمرانی گسترده‌ای جهت ارتقای کیفیت مناظر شهری و افزایش آسایش شهروندان در محور‌های مختلف محلی آغاز شده است.

معاون فنی و عمران منطقه در این باره گفت: «با عنایت به لزوم ارتقای کیفیت زیرساخت‌های شهری و به‌منظور تسهیل جریان آب‌های سطحی و جلوگیری از آب‌ماندگی‌های احتمالی، در خیابان داورزنی (حد فاصله لرستان تا شاه‌آبادی)، عملیات تخریب نهر قدیمی و اجرای کانیو جانبی به همراه پیاده‌راه‌سازی در دستور کار قرار گرفت.

این پروژه که با هدف تسهیل تردد عابران پیاده و بهبود منظر شهری انجام شده، شامل ۹۵ متر جدول‌بندی و ۱۰۰ متر مربع پیاده‌راه‌سازی است که با موفقیت به اتمام رسیده و موجب رضایت شهروندان محله شده است.»

وی در ادامه افزود: «همزمان در راستای اجرای برنامه‌های مستمر عمرانی و با هدف پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان، عملیات نوسازی روسازی در خیابان شیرازی (حد فاصل کوچه صادق صمدی تا حاج کدخدا) نیز با جدیت دنبال می‌شود. در این بخش، با هدف ارتقای دوام معابر و افزایش ایمنی تردد، عملیات تخریب آسفالت فرسوده و اجرای روکش دستی آسفالت در حال اجراست.»

معاون فنی و عمران منطقه تأکید کرد که تمامی این اقدامات در چارچوب برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های شهری و با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی و ارائه امکانات مطلوب و باکیفیت به شهروندان صورت می‌گیرد تا تردد‌های شهری با ایمنی و آسایش بیشتری همراه باشد.