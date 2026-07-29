‎شهردار منطقه ۱۰ از تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خادمان موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳ مسیر پیاده‌روی اربعین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۰، اخ‌الصنایع، شهردار منطقه با اشاره به استقرار موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳ مسیر پیاده‌روی اربعین، اظهار کرد:خادمان منطقه از ابتدای مأموریت تاکنون، به‌صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه در حال خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) هستند و این خدمت تا پایان مأموریت ادامه خواهد داشت.

‎وی افزود:در بخش فرهنگی، توزیع پرچم، سربند «یالثارات‌الحسین (ع)» و پوستر‌های «رهبر شهید» در میان زائران انجام می‌شود و همزمان، پذیرایی مستمر از عاشقان سیدالشهدا (ع) در موکب محبان‌الرضا (ع) ادامه دارد.

‎شهردار منطقه با اشاره به فعالیت‌های پشتیبانی موکب گفت: تأمین، خرید و تجهیز مستمر اقلام و امکانات مورد نیاز، توسط تیم‌های تدارکات انجام شده تا روند خدمت‌رسانی بدون وقفه و با آمادگی کامل دنبال شود.

‎اخ‌الصنایع همچنین به اقدامات خدمات شهری اشاره کرد و گفت: نیرو‌های خدمات شهری منطقه ۱۰ علاوه بر توزیع کیسه‌های زباله میان موکب‌ها و زائران، عملیات رفت‌وروب و پاکسازی محدوده‌ای به طول حدود ۵۰۰ عمود از مسیر پیاده‌روی اربعین را به‌صورت مستمر انجام می‌دهند تا محیطی پاکیزه و مناسب برای حضور زائران فراهم باشد.

‎وی تأکید کرد: خدمت در مسیر اربعین، جلوه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری و فرهنگ خدمت در مدیریت شهری است

برچسب ها: خدمات رسانی ، اربعین
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