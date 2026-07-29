باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «اکونومیست» بر اساس دادههای بنیاد «یوگاو» اعلام کرد که محبوبیت خالص دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به پایینترین حد خود یعنی ۲۵ درصد رسیده است.
این روزنامه اظهار داشت که دلیل این کاهش، از سرگیری تجاوز آمریکا علیه ایران در اواسط ژوئیه است. در همین زمینه، اکونومیست خاطرنشان کرد که این جنگ همچنان در بین اکثر آمریکاییها بسیار نامحبوب است و نظرسنجیها نشان میدهد که ۶۰ درصد از آنها معتقدند که دولت پول زیادی را صرف این جنگ میکند.
از سوی دیگر، رویترز با همکاری ایپسوس، یک نظرسنجی انجام داد که نشان داد از هر سه آمریکایی، تنها یک نفر از جنگ علیه ایران حمایت میکند، که پایینترین سطح حمایت از روزهای اولیه جنگ است که پنج ماه پیش آغاز شد.
این نظرسنجی نشان داد که حمایت از جنگ از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، زیر ۴۰ درصد باقی مانده است، که در تضاد کامل با حمایت مردمی از جنگهای قبلی آمریکا است.
منبع: المیادین