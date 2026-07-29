باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - یعقوب هوشیار شهردار تبریز در جریان بازدید میدانی از روند عملیات اجرایی پروژه‌های زیرساختی، از تداوم شتابان جریان عمرانی در شهر خبر داد.

وی همچنین ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح تبادل سردار خرم و پروژه‌های خدماتی شهرداری در منطقه خاوران تاکید کرد که مدیریت شهری با وجود چالش‌ها، مصمم به اجرای وعده‌های خود در جهت روان‌سازی ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

شهردار تبریز در تشریح آخرین وضعیت پل سردار خرم نیز گفت: سازه این پل، فلزی قوسی به طول ۷۲ متر است که ۷۳درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بزرگترین پل فلزی قوسی شمال‌غرب کشور می‌باشد، که طراحی آن توسط مهندسان بومی انجام شده و توسط شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان در حال اجرا است.

هوشیار همچنین درباره طرح تبادل خرم به سمت باسمنج گفت: این پروژه با اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست و به‌زودی آسفالت‌ریزی آن آغاز می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مسیر تا پایان سال به میدان بسیج متصل خواهد شد اقدامی که می‌تواند در کاهش بار ترافیکی شرق تبریز اثرگذار باشد.

شهردار تبریز پل شهدای قره‌داغ را از پروژه‌های مهم محدوده شرق تبریز برشمرد و توضیح داد: این پل به طول ۸۵۰ متر و عرض ۱۰ متر با بهره‌مندی از سیستم سگمنتال و بر روی ۱۰ پایه احداث شده و در محل اتصال خیابان ۶۵ متری خاوران به جاده باسمنج یا همان شهدای غواص قرار دارد.

هوشیار گفت: این پروژه با اتمام عملیات نهایی آسفالت، در روز‌های آینده و همزمان با سفر رئیس‌جمهور به بهره‌برداری خواهد رسید و در تکمیل کریدور ارتباطی اتوبان پیامبر اعظم(ص) به میدان بسیج نقش بسزایی دارد.

هوشیار در ادامه ضمن اشاره به موضوع حل مشکل خط انتقال فاضلاب خاوران اظهار داشت: تامین زیرساخت‌های خاوران را از اولویت‌های مدیریت شهری می‌باشد و شهرداری برای اجرایی کردن پروژه انتقال فاضلاب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است.

وی هدف از این اقدامات را زیست‌پذیر کردن محدوده شرق تبریز به‌ ویژه خاوران دانست.

شهردار تبریز همچنین از بهره‌برداری همزمان چند پروژه دیگر در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور خبر داد؛ از جمله مسیرگشایی شهید سعیدی و چند مجموعه ورزشی در شهرک امام و شهرک شهید یاغچیان.

وی اعلام کرد اتوبوس‌های برقی خریداری‌شده توسط شهرداری تبریز در همین بازه زمانی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و درون‌شهری تبریز خواهند شد.

هوشیار گفت: مدیریت شهری طی چهار سال گذشته ۱۵۰۰ پروژه عمرانی را به بهره‌برداری رسانده است و با وجود آنکه برای هیچ‌یک از این پروژه‌ها آیین افتتاح رسمی برگزار نشده، طرح‌ها مستقیماً در اختیار شهروندان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: شهرداری اعتقادی به افتتاح ندارد، اما بهره‌برداری برخی پروژه‌ها را همزمان با سفر استانی رئیس‌جمهور به میمنت این سفر قابل انجام دانست.