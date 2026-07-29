یکی از دغدغه‌هایی که صندوق توسعه ملی و هیئت عامل صندوق دارند این است که همیشه تلاش کنند منابع صندوق زاینده باشند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - یکی از دغدغه‌هایی که صندوق توسعه ملی و هیئت عامل صندوق دارند این است که همیشه تلاش کنند منابع صندوق زاینده باشند. 

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی درمورد نگاه بودجه‌ای به صندوق توسعه ملی و نگاه خود به منابع صندوق توسعه ملی و این که آیا برنامه‌ای برای بازگشت بخشی دارند که قرار است به منظور نیاز واقعی مصرف شود؟، گفت: بدون شک، برنامه برای بازگشت بخشی از منابع صندوق توسعه ملی داریم که قرار است به منظور نیاز واقعی مصرف شود و در همه قراردادها به این موضوع اشاره شده است و در حوزه منابعی که از طریق صندوق، برای ذخایر راهبردی تأمین شده‌اند آن چه که در اختیار ماست موضوع مدیریت کالاهای اساسی در حوزه ذخایر است که باید امانت‌داری کنیم و بتوانیم آن چه که از طریق صندوق تأمین  شده‌اند را حفظ کنیم. یعنی اصل سرمایه صندوق  توسعه ملی حفظ شود و برای این منظور جدیت داریم و دولت چهاردهم، این نوع نگاه را دارد.

نوری قزلجه ادامه داد: در حوزه وزارت جهاد کشاورزی، منابعی که برای تأمین کالاهای اساسی و افزایش سطح ذخایر راهبردی ما درنظر گرفته می‌شود هر آن چه است که در تفاهم‌نامه‌هاست؛ یا به صورت منابع و یا به صورت کالا ارائه خواهد شد و بخشی از آن‌ها، گاهی با تفاوت قیمت روبه‌رو خواهند شد و بخشی از آن‌ها با مصارف دیگری مواجه می‌شوند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: حتماً از آن چه که به صورت تسهیلات و سطح ذخایر راهبردی در دست ماست امانت‌داری خواهیم کرد و مطابق قواعد و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های جاری به صندوق تحویل داده می‌شوند. 

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برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، وزارت جهاد کشاورزی ، کالاهای اساسی
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