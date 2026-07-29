باشگاه خبرنگاران جوان - آزاده نظربلند که به صورت برخط در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی فارس به ریاست حسینعلی امیری استاندار شرکت کرده بود، با قدردانی از اهتمام ویژه وی در توسعه فضای کتابخانهای استان گفت: در حالی که ۱۵ سال با چالش ساخت کتابخانه مرکزی در شیراز مواجه بودیم، این مشکل در دوره مدیریت دکتر امیری رفع شده است و همچنین در این دوره شاهد افتتاح و بازطراحی کتابخانههای عمومی در فارس بودهایم که در سطح کشور بینظیر است.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت: هماکنون چهار پروژه کتابخانه مرکزی در استانهای هرمزگان، کرمانشاه، مازندران و اراک در دست اجراست و بهجز کتابخانه مرکزی اراک، تکمیل سایر پروژهها بسیار زمانبر شده است، بهگونهای که برخی از آنها ۱۸ تا ۲۰ سال به طول انجامیده است.
او افزود: دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به زمانبر شدن روند تکمیل کتابخانههای مرکزی در برخی استانها، بر تشکیل کارگروه ویژه به ریاست استاندار فارس و معرفی نماینده تامالاختیار برای پیگیری مستمر و جلوگیری از توقف یا کندی روند ساخت کتابخانه مرکزی شیراز تأکید کرد.
نظربلند تصریح کرد: این نهاد، تجهیز پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا را بر عهده گرفته و در این مسیر منتظر اختصاص اعتبارات دولتی ننشسته است.
او افزود: در حال حاضر ۱۱ کتابخانه در فارس دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۹ درصد هستند و تجهیز کامل آنها به ۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی ادامه داد: نهاد کتابخانههای عمومی فارس بخشی از این تجهیز را تقبل میکند، اما تامین همه این اعتبار در توان نهاد نیست و نیازمند همراهی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان است تا بتوان این پروژهها را به سرانجام رساند.
نظربلند تاکید کرد: وقتی آیندگان قضاوت کنند، فارس در توسعه فضاهای کتابخانهای پیشرو بوده و نام شما ماندگار خواهد بود.
او گفت: هنگامی که دبیری نهاد کتابخانههای عمومی را بر عهده گرفتم، در سطح کشور ۵۷ کتابخانه سیار فعال وجود داشت، ولی این تعداد اکنون به ۷۸ کتابخانه رسیده است.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی اعلام کرد: هماکنون نیز ۵۰ دستگاه خودرو در دست آمادهسازی و تجهیز است تا بهعنوان کتابخانه سیار فعالیت خود را آغاز کنند.
نظربلند با بیان اینکه هماکنون پنج کتابخانه سیار در فارس فعالیت میکند، ادامه داد: میانبرترین راه برای دسترسی نقاط فاقد کتابخانه به خدمات کتابخانهای، راهاندازی کتابخانه سیار است.
او از استاندار و سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس خواست تا اعتبار لازم برای راهاندازی ۱۰ کتابخانه سیار جدید در این استان را تامین کنند تا خدمات کتابخانهای به نقاط محروم استان نیز فراهم شود.
منبع: استانداری فارس