معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت: در استان فارس ۱۲۷ فضای ورزشی را در دست اجرا داریم که از این تعداد ۴۰ واحد در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید کاظم حسینی در آیین افتتاحیه دوره شش روزه توانمندسازی معاونان، کارشناس مسئولان و کارشناسان تربیت بدنی سراسر استان در مجموعه ورزشی شهید حمزه شیراز، اظهار کرد: برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی نیروی انسانی سلامت مدارس در استان فارس با محوریت اجرای پروژه مهر در دستور کار است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس افزود: با توجه به گستردگی استان فارس و شرایط موجود، برنامه‌های آموزشی در قالب شش گروه برگزار شد و دراین مرحله، کارگاه آموزشی ویژه گروه‌های ۱۰ و ۱۱ با حضور معاونان پرورشی، کارشناسان مسئول تربیت بدنی و سلامت وکارشناسان سلامت استان به مدت یک روز و در قالب ۱۲ ساعت آموزش تخصصی در حال برگزاری است.

او گفت: در این کارگاه‌ها موضوعاتی از جمله ساماندهی نیروی انسانی با توجه به کمبود مراقبان سلامت، راهکار‌های حفظ و نگهداشت نیرو‌های تخصصی، شاداب سازی محیط مدارس، ارتقای ایمنی، بهسازی سرویس‌های بهداشتی، راه‌اندازی اتاق‌های بهداشت و تجهیز مدارس به کیف کمک‌های اولیه مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.

حسینی تصریح کرد: در این دوره توانمند سازی کارنامه عملکرد شش ماهه اول سال تحصیلی هر اداره بررسی و تفاهم نامه شش ماه دوم منعقد و کم و کیف ساماندهی نیروی انسانی نیز بررسی می‌شود.

او ادامه داد: در قالب پروژه مهر، فضا و تجهیزات ورزشی در سامانه ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: در استان فارس ۱۲۷ فضای ورزشی را در دست اجرا داریم که از این تعداد ۴۰ واحد در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد و مابقی نیز با آغاز سال تحصیلی، تکمیل و در زمره فضا‌های ورزشی فعال مدارس قرار می‌گیرند.

رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش استان فارس نیز با اشاره به رویکرد‌های اصلی پروژه مهر اظهار کرد: توانمندسازی نیروی انسانی، تأمین تجهیزات و ملزومات بهداشتی مدارس و بهسازی سرویس‌های بهداشتی، سه محور اساسی این پروژه در سال تحصیلی جدید است.

محمدعلی زارعی با اشاره به بند ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی مدارس گفت: بر اساس این آیین‌نامه، مدیران مدارس موظف به تأمین کیف کمک‌های اولیه هستند و در همین راستا، اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس نسبت به خرید و تأمین ۴ هزار و ۲۱۰ کیف کمک‌های اولیه و ملزومات آن، ایجاد ۱۱۰ اتاق بهداشت و تهیه ۷۳ دستگاه مولاژ آموزش احیای قلبی ـ ریوی (CPR) برای مناطق آموزشی استان اقدام کرده است.

او خاطرنشان کرد: این تجهیزات همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در قالب «کاروان مهر و نشاط» به مناطق آموزشی استان ارسال خواهد شد تا مدارس با آمادگی بیشتری پذیرای دانش‌آموزان باشند.

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، گفت: اجرای برنامه‌های غربالگری گروه‌های هدف، آموزش بیماری‌های واگیر و غیرواگیر و ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان از مهم‌ترین برنامه‌های مشترک در سال تحصیلی پیش‌رو خواهد بود.

منبع: آموزش و پرورش فارس 

برچسب ها: آموزش و پرورش فارس ، فضای ورزشی ، هفته دولت
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