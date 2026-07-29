۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی ـ تکفیری در جنوب شرق منهدم و ۱۵ تروریست بازداشت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان ‌از انهدام ۴ هسته‌ عملیاتی گروهک تروریستی - تکفیری و بازداشت ۱۵ تروریست در جنوب شرق خبر داد و اعلام کرد: این تروریست‌های وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی - صهیونی هنگام ورود به کشور شناسایی و پیش از هرگونه اقدام علیه زیرساخت‌های اقتصادی، خدماتی و قضایی در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان، نیکشهر و قصرقند همراه با مقادیری مهمات و چند قبضه سلاح کلاشینکف، شناسایی و بازداشت شدند.

پیش از این هم 4 تیم تروریستی دیگر در نیمه اول تیرماه در کمین سربازان گمنام امام زمان(عج) و حافظان امنیت استان گرفتار شده بودند که به هلاکت ۲ تن و دستگیری ۱۰ نفر دیگر منجر شده بود.

وزارت اطلاعات از مردم خواسته هرگونه موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات به شماره تماس ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارتخانه، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش کنند.

منبع تسنیم 

برچسب ها: وزارت اطلاعات ، گروه تکفیری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
بهشون رحم نکنید .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
درود بر نیروهای هوشیار امنیتی و مسلح و مرزبانی کشور عزیزمون ایران ...خداقوت .
مرزهای شرقی و جنوب شرق خیلی دردسر ساز هستند . افغانستان و پاکستان را وادار به کنترل مرزهایشان کنید .....
مسیر قاچاقچیان و تروریست ها شده .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
هر چه سریعتر انها را به جهنم بفرستید تا درس عبرتی برای دیگران شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
درس عبرت بهشون بدید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
سپاس، لطفا زیرنویس اطلاعیه کمک اطالاعاتی مردم و تماس با شماره ۱۱۴ و ۱۱۳ را از تلویزیون دائما پخش کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
دمتون گرم.. خداوند متعال عزتتان دهد که مایه آبرو و عزت ایران اسلامی شما جان بر کف آن نظامی و امنیتی هستین
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انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی ـ تکفیری/ بازداشت ۱۵ تروریست
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انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی ـ تکفیری/ بازداشت ۱۵ تروریست