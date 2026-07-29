سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: تورم ۳.۶ درصدی در تیرماه در مقایسه با رقم ۷.۴ درصدی خرداد و ۸.۵ درصدی اردیبهشت حاکی از کاهش شتاب تورم است و به معنای کاهش سطح قیمت نیست. در واقع روند رشد شتابان قیمت‌ها نصف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به برخی ابهامات درباره آمار‌های تورم، اظهار کرد: در مواقع انتشار اطلاعات تورم، به‌ویژه در دوره‌هایی که شاهد کاهش نرخ تورم هستیم، معمولاً ابهاماتی درباره اعداد و ارقام مطرح می‌شود که لازم است توضیحاتی در این خصوص ارائه شود.

او افزود: نرخ تورم ماهانه در تیرماه به رقم ۳.۶ درصد رسیده است. این رقم به این مفهوم است که سطح عمومی قیمت‌ها در تیرماه نسبت به خردادماه ۳.۶ درصد افزایش داشته و به هیچ عنوان به این معنا نیست که قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اگر رقم ۳.۶ درصد تیرماه را با نرخ ۷.۴ درصدی خردادماه یا نرخ ۸.۵ درصدی اردیبهشت‌ماه مقایسه کنیم، به خوبی مشخص می‌شود که روند تورم کاهشی بوده است. همچنین، رقم تورم ماهانه تیرماه حدوداً نصف رقمی است که در خردادماه ثبت شده بود.

او با بیان اینکه این ارقام از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: در زمستان سال گذشته، در هر ماه با تورم‌های ماهانه بالایی مواجه بودیم. واقعیت این است که عموم مردم افزایش قیمت‌ها را در خرید‌های روزانه خود لمس می‌کنند و متوجه این افزایش قیمت‌ها هستند.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: انتشار آمار تورم تیرماه می‌تواند برای ما امیدواری ایجاد کند که ان‌شاءالله در ماه‌های آینده نیز بتوانیم این روند را ادامه دهیم و در نهایت تا پایان سال و میانه‌های سال، کاهش بیشتری در نرخ تورم شاهد باشیم.

برچسب ها: نرخ تورم ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
نرخ تورم تیرماه اعلام شد
رفع موانع اجرایی چک الکترونیک، به‌ویژه برای اشخاص حقوقی، باید با جدیت ادامه یابد
نرخ تورم ماهانه در تیر ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل نصف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
علم اقتصاد غربی یعنی ربا خواری اعظم
۰
۰
پاسخ دادن
ثبت درخواست محصولات ایران‌خودرو بدون نیاز به واریز وجه آغاز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۷ مرداد
پیش فروش قطعی محصولات سایپا اعلام شد
برنامه‌ریزی برای ورود ۷۵ هزار خودرو به کشور
بهترین چسب برای ورق استیل
تشریح نحوه تعیین نرخ ارز فعالان اقتصادی در خصوص واردات بدون انتقال ارز
چطور ساعت مچی مناسب استایل‌مان را انتخاب کنیم؟
۵ اشتباه رایج در انتخاب مبلمان که هزینه‌های شما را چند برابر می‌کند
۷ اشتباه رایج هنگام خرید فالوور اینستاگرام
صادق: توسعه کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب اولویت دولت است
آخرین اخبار
جوی پایدار مهمان ۵ روز آینده در اکثر مناطق کشور
ثبت درخواست محصولات ایران‌خودرو بدون نیاز به واریز وجه آغاز شد
پیش فروش قطعی محصولات سایپا اعلام شد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های تهران
خرید آنلاین بیمه مسافرتی چطور انجام می‌شود و چه نکاتی دارد؟
چطور ساعت مچی مناسب استایل‌مان را انتخاب کنیم؟
چه زمانی باید فیلتر دستگاه تصفیه آب را تعویض کنیم + راهنمای تصویری!
۵ اشتباه رایج در انتخاب مبلمان که هزینه‌های شما را چند برابر می‌کند
بهترین چسب برای ورق استیل
۷ اشتباه رایج هنگام خرید فالوور اینستاگرام
تشریح نحوه تعیین نرخ ارز فعالان اقتصادی در خصوص واردات بدون انتقال ارز
۵۵ درصد برنج مورد نیاز از داخل تامین می‌شود
آفرود در عرصه‌های منابع طبیعی کشور ممنوع است / نظارت ها تشدید می شود
برنامه‌ریزی برای ورود ۷۵ هزار خودرو به کشور
صادق: توسعه کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب اولویت دولت است
منابع صندوق توسعه ملی باید زاینده بمانند + فیلم
کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست
راه حل توزیع شیر و گوشت ارزان در بازار چیست؟
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۷ مرداد
تاکید بر حمایت هدفمند از بنگاه‌های توانمند صادراتی
نظارت کامل بر فروش بلیت قطار/ امکان خرید از سایت و آژانس‌های مجاز فراهم است
تأکید بر شفافیت و حقوق سهامداران در هلدینگ خلیج فارس
رفع موانع اجرایی چک الکترونیک، به‌ویژه برای اشخاص حقوقی، باید با جدیت ادامه یابد
افزایش وام نهضت ملی مسکن؛ آیا سرعت خانه‌دار شدن متقاضیان بیشتر می‌شود؟
سقف تسهیلات اشتغال‌زایی فردی به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد
آمادگی کامل مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
واردات گوشت از برزیل کنترل و پایش می شود/سلامت و امنیت غذایی مردم مهم ترین اولویت سازمان دامپزشکی
تخصیص یک میلیارد دلار تسهیلات به وزارت جهاد کشاورزی
نظارت استاندارد بر فرایند توزیع گاز مایع تشدید شد
موضوع مسکن نباید به واگذاری زمین تقلیل داده شود