باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به برخی ابهامات درباره آمار‌های تورم، اظهار کرد: در مواقع انتشار اطلاعات تورم، به‌ویژه در دوره‌هایی که شاهد کاهش نرخ تورم هستیم، معمولاً ابهاماتی درباره اعداد و ارقام مطرح می‌شود که لازم است توضیحاتی در این خصوص ارائه شود.

او افزود: نرخ تورم ماهانه در تیرماه به رقم ۳.۶ درصد رسیده است. این رقم به این مفهوم است که سطح عمومی قیمت‌ها در تیرماه نسبت به خردادماه ۳.۶ درصد افزایش داشته و به هیچ عنوان به این معنا نیست که قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اگر رقم ۳.۶ درصد تیرماه را با نرخ ۷.۴ درصدی خردادماه یا نرخ ۸.۵ درصدی اردیبهشت‌ماه مقایسه کنیم، به خوبی مشخص می‌شود که روند تورم کاهشی بوده است. همچنین، رقم تورم ماهانه تیرماه حدوداً نصف رقمی است که در خردادماه ثبت شده بود.

او با بیان اینکه این ارقام از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: در زمستان سال گذشته، در هر ماه با تورم‌های ماهانه بالایی مواجه بودیم. واقعیت این است که عموم مردم افزایش قیمت‌ها را در خرید‌های روزانه خود لمس می‌کنند و متوجه این افزایش قیمت‌ها هستند.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: انتشار آمار تورم تیرماه می‌تواند برای ما امیدواری ایجاد کند که ان‌شاءالله در ماه‌های آینده نیز بتوانیم این روند را ادامه دهیم و در نهایت تا پایان سال و میانه‌های سال، کاهش بیشتری در نرخ تورم شاهد باشیم.