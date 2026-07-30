باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسین حاتمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این پرسش که بهترین پایان برای جنگ فعلی چیست؟، گفت: مذاکره بخشی از فرایند یک مخاصمه است که این در طول تاریخ اثبات شده است، لذا این موضوع منافاتی با دفاع نیروهای مسلح از حقوق سرزمینی ما و تمامیت ارضی ندارد و اساسا تفکیک این دو بی‌معناست چراکه دفاع می‌تواند در شکل مسلحانه و مذاکره توامان پیش رود.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس یازدهم بیان کرد: اینکه موجودیت سرزمینی خود را صرفا به جنگ یا مذاکره گره بزنیم منطقی و حرفه‌ای نیست چراکه همچنان نیروهای مسلح ما با ادوات و تجهیزات نظامی از تمامیت ارضی دفاع می‌کنند؛ تیم مذاکره‌کننده و دیپلماسی کشور نیز از مسیر خود باید این مهم را محقق کنند لذا اقدامات این دو منافاتی با هم ندارد و هر گروه و تیمی براساس شرح وظایف تعریف شده، اقدام می‌کنند.

این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به اقدامات برخی افراد علیه مذاکره‌کنندگان و دادن نسبت‌های ناروا به آن‌ها که منجر به برهم زدن وحدت ملی و ایجاد ناامیدی در جامعه می‌شود، اظهار کرد: اگر مذاکره را بخشی از دفاع همه‌جانبه بدانیم افرادی که در این حوزه تلاش می‌کنند باید مصونیت داشته باشند و به آن‌ها اعتماد شود در عین حال لازم به ذکر است که مذاکره‌کنندگان منفک از دستورات رهبری اقدام نمی‌کنند.

حاتمی گفت: تخریب و تضعیف مذاکره‌کنندگان عقلانی نیست چراکه آن‌ها مقامات مورد وثوق نظام هستند و داده‌های خود را براساس آنچه مصلحت و تایید نظام است در میز مذاکره مطرح می‌‎کنند.

نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: به‌طورحتم اقدام علیه تیم دیپلماسی منجر به تخریب اعتماد ملی، اتحاد ملی و خسران برای مملکت می‌شود لذا باید برعکس به تیم مذاکره‌کننده دلگرمی داد و افراد صاحب تریبون دقت کنند که به وفاق ملی خدشه وارد نکنند و این موضوع عین خواسته رهبر معظم انقلاب است.