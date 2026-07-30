نماینده ادوار مجلس می‌گوید مذاکره بخشی از فرایند یک مخاصمه است، لذا این موضوع منافاتی با دفاع نیروهای مسلح از حقوق سرزمینی و تمامیت ارضی ما ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسین حاتمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این پرسش که بهترین پایان برای جنگ فعلی چیست؟، گفت: مذاکره بخشی از فرایند یک مخاصمه است که این در طول تاریخ اثبات شده است، لذا این موضوع منافاتی با دفاع نیروهای مسلح از حقوق سرزمینی ما و تمامیت ارضی ندارد و اساسا تفکیک این دو بی‌معناست چراکه دفاع می‌تواند در شکل مسلحانه و مذاکره توامان پیش رود.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس یازدهم بیان کرد: اینکه موجودیت سرزمینی خود را صرفا به جنگ یا مذاکره گره بزنیم منطقی و حرفه‌ای نیست چراکه همچنان نیروهای مسلح ما با ادوات و تجهیزات نظامی از تمامیت ارضی دفاع می‌کنند؛ تیم مذاکره‌کننده و دیپلماسی کشور نیز از مسیر خود باید این مهم را محقق کنند لذا اقدامات این دو منافاتی با هم ندارد و هر گروه و تیمی براساس شرح وظایف تعریف شده، اقدام می‌کنند.  

این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به اقدامات برخی افراد علیه مذاکره‌کنندگان و دادن نسبت‌های ناروا به آن‌ها که منجر به برهم زدن وحدت ملی و ایجاد ناامیدی در جامعه می‌شود، اظهار کرد: اگر مذاکره را بخشی از دفاع همه‌جانبه بدانیم افرادی که در این حوزه تلاش می‌کنند باید مصونیت داشته باشند و به آن‌ها اعتماد شود در عین حال لازم به ذکر است که مذاکره‌کنندگان منفک از دستورات رهبری اقدام نمی‌کنند.  

حاتمی گفت: تخریب و تضعیف مذاکره‌کنندگان عقلانی نیست چراکه آن‌ها مقامات مورد وثوق نظام هستند و داده‌های خود را براساس آنچه مصلحت و تایید نظام است در میز مذاکره مطرح می‌‎کنند.

نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: به‌طورحتم اقدام علیه تیم دیپلماسی منجر به تخریب اعتماد ملی، اتحاد ملی و خسران برای مملکت می‌شود لذا باید برعکس به تیم مذاکره‌کننده دلگرمی داد و افراد صاحب تریبون دقت کنند که به وفاق ملی خدشه وارد نکنند و این موضوع عین خواسته رهبر معظم انقلاب است.

برچسب ها: مذاکره با آمریکا ، جنگ با آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
با آمریکا جنایتکار می‌جنگیم تا زیر بار مذاکره نرویم
حملات آمریکا و عربستان بی‌پاسخ نخواهد ماند. انتقام خون شهدا را می‌گیریم.
انتقام خون شهدا را می‌گیریم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ارتش ایران از حملات پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و اردن خبر داد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
در منطقه پیروز خواهیم شد و مذاکره با آمریکا هم اشتباه از سوی ایران بوده است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
مسئولان ایران در شرایط کنونی مذاکره با آمریکا را برنمی‌تابند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
مذاکره با دشمن درجه یک ملت ایران به طور کامل ممنوع است
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
می خواهید قیمت نفت را پایین بیاورید؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
مذاکره در این یک مورد بی معناست.
فقط و فقط جنگ جنگ تا پیروزی ...
۶
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و هم از سال 1332 تاکنون هم نبوده است و آمریکا جنایتکار دشمن تاریخی ایران بوده است.
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به خاطر بی توجهی به مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم، کشور و گرانی باید برکنار شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار معوقات/ چرا دولت به میدان نمی آید؟ چون به خاطر که دولت خودش عامل اصلی همه مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است!
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به خاطر بی توجهی به مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم، کشور و گرانی باید برکنار شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار متجاوز است و باید مجازات شود پاسخ و جواب دولت وحشی آمریکا جنایتکار باید داده شود.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار متجاوز است و باید مجازات شود پاسخ و جواب ارتش وحشی آمریکا جنایتکار باید داده شود.
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان، قطر، دو هر از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار در منطقه هستند
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
فقط زدن کاخ پادشاهان اعراب خلیج فارس چاره ساز است
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار هیچ وقت به تعهد آتش‌بس پایبند نبود
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
مردان میدان نبرد با تمام قوا دشمن آمریکایی صهیونی و کشورهای مزدور را بکوبند....دیپلماسی هم بدون ذره ای انعطاف به کار خود بپردازد .
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار متجاوز است و باید مجازات شود.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار متجاوز است و باید مجازات شود.
۲
۹
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۱۲
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صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۸ مرداد