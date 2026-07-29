باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کامران خوشناموند در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان ماهشهر، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ پس از بررسی‌های فنی و تجمیع دلایل به‌دست‌آمده در صحنه جرم و با توجه به آثار و ادله به‌جامانده از سارقان، هویت ۲ سارق حرفه‌ای را احراز و آنان را تحت تعقیب قرار دادند.

سرهنگ خوشناموند ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک عملیات ویژه و ضربتی هر ۲ سارق را دستگیر کردند.

وی در ادامه بیان داشت: پس از انتقال متهمان به مقر انتظامی و انجام تحقیقات لازم، متهمان صراحتاً به ۱۷ فقره سرقت شامل ۶ فقره سرقت اماکن خصوصی و دولتی، ۴ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو، ۴ فقره سرقت مغازه و ۳ فقره سرقت موتورسیکلت، مشاعات و سایر سرقت‌ها اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از صدور قرار بازداشت، جهت تحقیقات بیشتر و دستگیری همدستان احتمالی و مالخران اموال مسروقه، تحت نظر پلیس قرار گرفتند.

دستگیری ۲۷ متهم متواری در طرح ۳ روزه پلیس آبادان

سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: طرح ۳ روزه شناسایی و دستگیری محکومان متواری، با بهره‌گیری از توان عملیاتی و اقدامات اطلاعاتی با محوریت پلیس پیشگیری شهرستان ۲۷ متهم و محکوم متواری دستگیر شدند.

سرهنگ گوروئی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، بر گزارش موارد مشکوک به پلیس تأکید کرد.

پايان کار سارق مسلح سيم برق در شوش

سرهنگ صالح مطهری راد گفت: در پی وقوع سرقت مسلحانه سيم برق در یکی از محلات اين شهرستان، بلافاصله موضوع به صورت ويژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با کار تخصصی و اقدامات پليسی سارق مسلح سيم برق را شناسايی و با هماهنگی قضائی در يک عمليات غافلگيرانه او را دستگير کردند.

سرهنگ مطهری‌راد در ادامه بيان داشت: متهم در تحقيقات پليس تاکنون به يک فقره سرقت مسلحانه و ۵ فقره سرقت عادی سيم برق اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش خاطر نشان کرد: پليس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتكاب جرم، آرامش و آسايش مردم را مختل کنند.

کشف ۳۰ کیسه آرد قاچاق در اندیمشک

سرهنگ سید شمس اله موسوی فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: ماموران پاسگاه انتظامی قلعه لور با هوشیاری و حضور به موقع در یکی از نقاط سطح حوزه استحفاظی، موفق به شناسایی و توقیف ۳۰ کیسه آرد قاچاق شدند که خارج از شبکه رسمی توزیع در حال جابه‌جایی بود.

وی ضمن اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی در این رابطه، افزود: پس از تشکیل پرونده تخلف برای عامل این اقدام غیرقانونی، محموله مکشوفه جهت تعیین تکلیف نهایی به اداره اموال تملیکی شهرستان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک از شهروندان خواست تا هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا را ار طریق شماره تماس ۱۱۰ گزارش دهند.

منبع: پلیس خوزستان