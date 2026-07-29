رئیس جمهور آمریکا تهدید‌های خود برای حمله به ایران را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ضمن تکرار تهدیدهای خود علیه ایران اذعان کرد که حمله به نیروهای آمریکایی در اردن غافلگیرکننده بوده است.

او در گفتگو با فاکس نیوز در این باره گفت: حمله دیروز ایران غافلگیرکننده بود و نیروهای ما فقط چند دقیقه فرصت داشتند تا موشک‌های ایرانی را سرنگون کنند.

ترامپ در ادامه ادعاهای بی اساس خود افزود: ایالات متحده پس از حمله به نیروهای آمریکایی در اردن درس سختی به ایران خواهد داد. به ایران ضربه محکمی خواهیم زد.

ترامپ در ادامه تناقض‌گویی های خود گفت که مذاکرات همچنان ادامه دارد و مدعی شد که حمله به نیروهای مقاومت در عراق با دولت عراق هماهنگ شده است.

او همچنین به دیدار دیروز خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت که این یک «جلسه عالی» بود.

منبع: الجزیره

 

برچسب ها: دونالد ترامپ ، حمله به ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
خب خدا را شکر زدیم توی خال. راه درستش همینه. امیدوارم اهل سیاست نتونن جلوشو بگیرن. با ادامه اش پیروزی قطعیس. همین طور بزنین توی سرشون. ولشون نکنین.
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Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۸:۱۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
سگ زردبانتانیابو دیدارکردند،هیچ غلطی نمی توانندبکنند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
جواب تهدید، موشک است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
نیروهای مسلح دمتون گرم پهباد وموشک شلیک کردید اولا چرا محدود دوما انگشت تو لونه مار کردن بود شما که می‌دانید این دیوانه زیرساخت‌ها را می‌زند چرا محدود و کم رمق حمله کردید؟ازنوع پاسخگویی و تخریب موشک ایران راضی نیستیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
یعنی درس سخت راطاهراملت ایران امشب وفرداهامنتظربازم بمبارانهای کشورباشیم خدابدادمابرسد ترابخدابه نیروگاههای برق رانزنددراین گرمای شدید فعلادرروزچندساعت بدون برق هستیم وضع ازاین بدترنشودگرانی فقر وفلاکت نزدملت بیدادمی کند ودادرسی نیست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
با عراق هماهنگ کرده بودن که نیروهای نیابتی شمارو بزنن و عراق هم اجازه داده بود،خواهشا کمی در مورد ارتباطات خودتون با همسایه ها که برادرتونم حساب میشن تجدیدنظر کنید،فعلا که تا اینجا دروهمسایه ها هیچکدوم طرف ایران نیستن،چشماتونو باز کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
واقعا الان حمله به اردن چه لزومی داشت وقتی بعد چند هفته حمله به جنوب متوقف شده چرا شما باید اردن بزنید تا مجدد شروع شه
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
نوری المالکی رأی آورد.
اما ترامپ نخست وزیر عراق را انتخاب کرد !!!
مردم عراق باید نخست وزیر قانونی خود را به کرسی بنشانند.
آمریکا و عربستان منتظر عواقب اشتباه خود باشند.
کوبنده و طوفانی ...
تأ پشت کاخ های پوشالی شان ...
منتظرمان باشید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۳۵ نفر رسید سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
بنده از حملات پهپادی ارتش به پایگاه و مراکز مهم آمریکا در کویت همه جانبه استقبال می کنم و از این بابت از ارتش تشکر و قدردانی می کنم
بنده حمله سنگین سپاه به پایگاه‌های آمریکا در اردن همه جانبه استقبال می کنم و از این بابت از سپاه تشکر و قدردانی می کنم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
امکان توافق با دولت وحشی آمریکا وجود ندارد
مذاکره با آمریکا هم در اسلام آباد پاکستان اشتباه از سوی ایران بوده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ادعای روبیو: ایران در مورد توافق جدی نیست
وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در مانیل مدعی شد که ایران در مورد توافق جدی نیست.
تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش و حشی آمریکا جنایتکار و با مجوز و دستور دولت وحشی آمریکا جنایتکار علیه مردم عادی ایران و نقض تفاهم نامه در اسلام آباد پاکستان شرم آور و تاسف بار است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که آمریکا جنایت کار از سال 1394 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که 100 درصد فقط به دنبال تسلیم ایران است نه توافق
و این در حالی است که ترامپ جنایت کار از سال 1397 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که 100 درصد فقط به دنبال تسلیم ایران است نه توافق
۳
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
بی‌تفاوتی رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار در برابر جنایت‌های دولت وحشی آمریکا جنایتکار و جنایت های نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ تاکنون، شرم‌آور است
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ تاکنون و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار همچنان به تجاوزگری خود ادامه می‌دهد.
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
سفر عراقچی و... به عمان، پاکستان، قطر و... هیچ دستاوردی نداشت
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۱۲
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