باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ضمن تکرار تهدیدهای خود علیه ایران اذعان کرد که حمله به نیروهای آمریکایی در اردن غافلگیرکننده بوده است.

او در گفتگو با فاکس نیوز در این باره گفت: حمله دیروز ایران غافلگیرکننده بود و نیروهای ما فقط چند دقیقه فرصت داشتند تا موشک‌های ایرانی را سرنگون کنند.

ترامپ در ادامه ادعاهای بی اساس خود افزود: ایالات متحده پس از حمله به نیروهای آمریکایی در اردن درس سختی به ایران خواهد داد. به ایران ضربه محکمی خواهیم زد.

ترامپ در ادامه تناقض‌گویی های خود گفت که مذاکرات همچنان ادامه دارد و مدعی شد که حمله به نیروهای مقاومت در عراق با دولت عراق هماهنگ شده است.

او همچنین به دیدار دیروز خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت که این یک «جلسه عالی» بود.

منبع: الجزیره