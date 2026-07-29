باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم

تفکر صهیونیست، تفکری بسیار خطرناک است که نباید از آن غافل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صهیونیست‌ها قرن‌هاست در تلاشند تا خاک کشورها را پیوست توهمات خود کنند و در جهت تصاحب سایر کشورها بسیار تلاش می‌کنند.

مطالب مرتبط
توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

ناکامی آمریکا و اسرائیل در از کار انداختن صنعت موشکی ایران + فیلم

توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

عجله اسرائیل در مقابله با ایران تا زمان حیات ترامپ + فیلم

توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

کلید محو اسرائیل در سرزمین اردن است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم
۱۱۰۵

توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
سفری که «فاجعه» توصیف شد + فیلم
۵۸۲

سفری که «فاجعه» توصیف شد + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
فراموشی یک بدهی تاریخی + فیلم
۵۱۷

فراموشی یک بدهی تاریخی + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
راهکار مقابله با خفگی افراد + فیلم
۴۹۹

راهکار مقابله با خفگی افراد + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
بهانه تل‌آویو برای تشدید خشونت در کرانه باختری چیست ؟ + فیلم
۴۶۷

بهانه تل‌آویو برای تشدید خشونت در کرانه باختری چیست ؟ + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha