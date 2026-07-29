\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0642\u0631\u0646\u200c\u0647\u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0627\u0634\u0646\u062f \u062a\u0627 \u062e\u0627\u06a9 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a \u062a\u0648\u0647\u0645\u0627\u062a \u062e\u0648\u062f \u06a9\u0646\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u062c\u0647\u062a \u062a\u0635\u0627\u062d\u0628 \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n