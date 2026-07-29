فرمانده مرزبانی کردستان از آمادگی کامل نیروها برای تأمین امنیت زائران اربعین در مرز باشماق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار فرج رستمی با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین، اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای مرزبانی استان برای ایجاد امنیت پایدار، تسهیل تردد و ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) به کار گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه امنیت در مرز باشماق و مناطق پیرامونی آن برقرار است، افزود: با تقویت زیرساختهای امنیتی، افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و خدماتی و حضور مستمر نیروهای مرزبانی، شرایط مطلوبی برای تردد زائران فراهم شده و هیچگونه نگرانی از بابت مسائل امنیتی وجود ندارد.
فرمانده مرزبانی استان کردستان همچنین از تعامل و هماهنگیهای انجامشده با مسئولان کشور مقابل در قالب نشستهای دیپلماسی مرزی خبر داد و گفت: همکاریهای مشترک و رایزنیهای مستمر با هدف تسهیل عبور زائران، کاهش زمان انتظار و ارتقای سطح امنیت مرزی ادامه دارد.
وی با اشاره به نقش مهم مرز باشماق در تسهیل سفر زائران اربعین، خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین امنیت، کنترل ترددها و ارائه خدمات مناسب اندیشیده شده است تا زائران با آرامش و اطمینان خاطر مسیر معنوی خود را طی کنند.
فرمانده مرزبانی استان کردستان در ادامه از تلاش و همکاری همه دستگاههای مستقر در مرز، موکبهای خدمترسان و نیروهای عملیاتی قدردانی کرد و ابراز داشت: همافزایی و همکاری مجموعههای مختلف موجب شده مرز باشماق به یکی از گذرگاههای امن و مناسب برای تردد زائران تبدیل شود.
سردار رستمی با دعوت از زائران برای انتخاب مرز بینالمللی باشماق، تأکید کرد: این مرز با برخورداری از امکانات مناسب، امنیت مطلوب و خدماترسانی شایسته، آماده استقبال از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین حسینی است.
منبع:مرزبانی کردستان