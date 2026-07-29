باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب گفت: با پیگیری های صورت گرفته و در راستای خدمت رسانی مطلوبتر به شهروندان، کاهش خطرات احتمالی در جایگاهها، نگهداری مطلوب و تعمیرات بموقع قطعات و تجهیزات مورد استفاده در جایگاههای CNG، از تعداد 54 باب جایگاه فعال CNG مشمول طرح استاندارد سازی این منطقه، تمام 54 باب جایگاه موفق به اخذ تاییدیه بازرسی ادواری از سازمان ملی استاندارد گردیده و این امر موجب تشویق و قدردانی مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار گرفته است.

رحمت حاجی زاده با اشاره به بازدیدهای دوره ای بازرسان اداره استاندارد و همکاران این منطقه از جایگاههای CNG اظهار داشت: بیشترین موارد نگرانی در مباحث مربوط به رعایت دستورالعمل های ایمنی در هنگام سوختگیری از سوی شهروندان شامل پیاده شدن سرنشینان، خاموش کردن خودرو و همچنین باز بودن درب صندوق عقب می باشد که می بایست توسط مراجعه کنندگان محترم به صورت جدی رعایت گردد.

منطقه میاندوآب در جنوب استان آذربایجان غربی واقع گردیده و با دارا بودن یازده شهرستان و هشت ناحیه و موقعیت خاص جغرافیایی و دو مرز مشترک با اقلیم کردستان کشور عراق، از اهمیت بالایی در توزیع و پایداری انرژی پاک برخوردار می باشد