کادر فنی تیم فوتبال استقلال در تلاش است تا با جذب نفرات مورد نظر، فهرست بازیکنان خود را برای فصل جدید تکمیل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - استقلال این روز‌ها تمرینات خود را برای حضور در فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر دنبال می‌کند، اما بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باعث شده کادر فنی هنوز نتواند ترکیب مدنظر خود را به طور کامل در اختیار داشته باشد.

بررسی شرایط فعلی آبی‌پوشان نشان می‌دهد مهم‌ترین نیاز این تیم در خط دفاعی قرار دارد. استقلال در سمت چپ خط دفاع از نظر تعداد و عمق نفرات با محدودیت روبه‌رو است و کادر فنی برای پشت سر گذاشتن فصلی طولانی، حضور یک مدافع چپ آماده و قابل اتکا را ضروری می‌داند.

در قلب خط دفاع نیز شرایط مشابهی وجود دارد. با توجه به فشردگی مسابقات لیگ برتر، جام حذفی و لیگ نخبگان آسیا، استقلال برای حفظ کیفیت در طول فصل به مدافعان میانی بیشتری نیاز دارد تا علاوه بر ایجاد رقابت، در زمان مصدومیت یا محرومیت بازیکنان، با کمبود مهره مواجه نشود.

کادر فنی استقلال معتقد است تقویت این دو پست می‌تواند توازن بیشتری در ساختار دفاعی تیم ایجاد کند و دست سرمربی را برای اجرای برنامه‌های تاکتیکی در طول فصل باز بگذارد. به همین دلیل، اولویت اصلی آبی‌پوشان در ادامه فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی، جذب بازیکن در این دو منطقه از زمین خواهد بود.

البته تحقق این برنامه‌ها منوط به باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه است. تا زمانی که این مشکل برطرف نشود، استقلال امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را نخواهد داشت و ناچار است تمرینات خود را با نفرات فعلی ادامه دهد.

با توجه به حضور همزمان استقلال در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، تقویت ساختار دفاعی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کادر فنی محسوب می‌شود؛ چرا که موفقیت در فصل پیش رو، بیش از هر چیز به داشتن ترکیبی کامل و عمق مناسب در تمامی خطوط، به‌ویژه خط دفاع، وابسته خواهد بود.