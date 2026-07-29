باشگاه استقلال با مشکل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی مواجه است و این مشکل تا زمستان هم ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در شرایطی خود را برای آغاز فصل جدید رقابتهای فوتبال آماده میکند که یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این تیم همچنان باز بودن پرونده پنجره نقلوانتقالاتی است؛ موضوعی که تنها به نقلوانتقالات تابستانی محدود نمیشود و آبیپوشان برای نیمفصل دوم نیز با همین مشکل مواجه خواهند بود.
استقلال به دلیل پروندههای مالی و بدهیهای بینالمللی که منجر به بسته شدن پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه شده است، در حال حاضر امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارد. این مسئله باعث شده تا مدیران باشگاه در تلاش باشند با حلوفصل مشکلات موجود، شرایط را برای باز شدن پنجره و انجام خریدهای مورد نیاز فراهم کنند.
محدودیت فعلی تنها مربوط به پنجره تابستانی نیست و در صورت تداوم شرایط موجود، استقلال در پنجره نقلوانتقالات زمستانی نیز با همین محرومیت مواجه خواهد بود. به این ترتیب، آبیپوشان برای تقویت تیم در نیمفصل دوم هم نیاز دارند پیش از فرا رسیدن آن مقطع، اقدامات لازم را برای رفع موانع حقوقی و مالی انجام دهند.
این موضوع در شرایطی برای استقلال اهمیت بیشتری پیدا کرده که این تیم در فصل پیش رو علاوه بر رقابتهای داخلی، باید در لیگ نخبگان آسیا نیز حضور پیدا کند و کادر فنی برای حضور قدرتمند در چند جبهه نیازمند داشتن فهرستی کامل و متوازن است.
بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی در دو مقطع متوالی میتواند دست کادرفنی را برای اصلاح نقاط ضعف، جذب بازیکنان جدید و ایجاد تغییرات لازم در ترکیب تیم محدود کند؛ به همین دلیل باز شدن پنجره به یکی از اولویتهای اصلی مدیران استقلال در هفتههای آینده تبدیل شده است.