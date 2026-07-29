باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی عظیمی جانشین یگان های ویژه فراجا ضمن بازدید از آخرین وضعیت تردد زائران در پایانه مرزی مهران اظهار کرد: هماهنگی بسیار خوبی میان یگانهای ویژه، پلیس راهور و سایر دستگاههای امدادی برقرار است تا زائران با کمترین دغدغه مسیر تردد را طی کنند.
وی افزود: با توجه به افزایش موج بازگشت زائران، تمامی معابر و مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی با حضور مستمر نیروهای ما تحت کنترل هوشمند قرار دارد و هیچ گونه گره ترافیکی جدی در منطقه گزارش نشده است.
سردار عظیمی ضمن اشاره به خدمت رسانی شبانه روزی قرارگاه فرهنگی پنج تن آل عبا(ع) بیان کرد: خدمت و پذیرایی از زائران اربعین حسینی توفیقی الهی می باشد. باپذیرایی؛ اسکان موقت و خدمات فرهنگی واجتماعی سعی می کنیم دراین قرارگاه باتمام وجود خدمتگزار مردم عزیز باشیم.
جانشین یگانهای ویژه پاسداران فراجا تاکید کرد: از تمامی زائران محترم درخواست داریم ضمن رعایت توصیههای پلیس، از شتاب و عجله غیرضروری خودداری کرده و زمان بازگشت خود را مدیریت کنند تا سفری ایمن و بدون حادثه داشته باشند.
این مقام ارشد انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش شبانهروزی همکاران من در یگانهای ویژه تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد داشت و ما با تمام قوا در کنار زائران خواهیم بود تا این حماسه عظیم به بهترین شکل ممکن به پایان برسد.
منبع: تسنیم