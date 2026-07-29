باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق حملات آمریکا و عربستان در سراسر این کشور را محکوم کرده و هشدار داد که با حملات تلافیجویانه، انتقام خون شهدا را خواهد گرفت.
این جنبش در بیانیهای خواستار اخراج نیروهای آمریکایی از کشور شد و گفت که ادامه حضور آنها «به تهدیدی قریبالوقوع برای امنیت و ثبات کشور تبدیل شده است».
نجباء در انتها خواستار پایان همکاری با عربستان و استقرار سیستمهای پیشرفته دفاع هوایی در عراق شد.
الحشد الشعبی ساعاتی پیش اعلام کرد که در حملات سعودی-آمریکایی به پایگاههای این سازمان در استانهای مختلف عراق تاکنون ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر مجروح شدند.
در بیانیه این سازمان آمده است که این حملات مقرهای کمیسیون در استانهای بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیالی را هدف قرار داده و منجر به خسارات مادی مختلفی به تعدادی از مقرها، خودروها و تجهیزات نظامی شده است.
در واکنش به این حملات، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر پیشین عراق آن را محکوم کرد و نقض آشکار حاکمیت عراق و تخطی صریح از حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد دانست.
وی همچنین تصریح کرد که عراق تمامی حقوق مشروع خود طبق حقوق بینالملل، به ویژه ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد درباره دفاع از امنیت، حاکمیت و سلامت مردم خود را محفوظ میداند.
منبع: الجزیره