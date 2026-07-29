جنبش نجباء عراق با محکوم کردن حملات آمریکا و عربستان، بر انتقام‌گیری، اخراج نیرو‌های آمریکایی و تقویت پدافند هوایی عراق تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق حملات آمریکا و عربستان در سراسر این کشور را محکوم کرده و هشدار داد که با حملات تلافی‌جویانه، انتقام خون شهدا را خواهد گرفت.

این جنبش در بیانیه‌ای خواستار اخراج نیرو‌های آمریکایی از کشور شد و گفت که ادامه حضور آنها «به تهدیدی قریب‌الوقوع برای امنیت و ثبات کشور تبدیل شده است».

نجباء در انتها خواستار پایان همکاری با عربستان و استقرار سیستم‌های پیشرفته دفاع هوایی در عراق شد.

الحشد الشعبی ساعاتی پیش اعلام کرد که در حملات سعودی-آمریکایی به پایگاه‌های این سازمان در استان‌های مختلف عراق تاکنون ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر مجروح شدند.

در بیانیه این سازمان آمده است که این حملات مقر‌های کمیسیون در استان‌های بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیالی را هدف قرار داده و منجر به خسارات مادی مختلفی به تعدادی از مقرها، خودرو‌ها و تجهیزات نظامی شده است.

در واکنش به این حملات، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر پیشین عراق آن را محکوم کرد و نقض آشکار حاکمیت عراق و تخطی صریح از حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد دانست.

وی همچنین تصریح کرد که عراق تمامی حقوق مشروع خود طبق حقوق بین‌الملل، به ویژه ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد درباره دفاع از امنیت، حاکمیت و سلامت مردم خود را محفوظ می‌داند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش نجباء ، حملات آمریکایی ، عراق
خبرهای مرتبط
سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان لغو شد
السودانی حمله به الحشد الشعبی را محکوم کرد
۲۰ شهید و ۳۲ زخمی در تجاوز سعودی-آمریکایی به عراق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: حمله دیروز ایران غافلگیرکننده بود
حمله پهپادی به شناور ذخیره‌سازی گاز در بندر مصر
حمله روسیه به کشتی‌های حامل سلاح برای اوکراین
گاردین: ورود آشکار عربستان به جنگ، معادلات آسیای غربی را پیچیده‌تر کرد
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
آکسیوس: ترامپ در دیدار با نتانیاهو نگرانی خود را از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران ابراز کرد
نجباء: انتقام خون شهدا را می‌گیریم
سی‌ان‌ان: ذخایر تسلیحات آمریکا همچنان در حال کاهش است و چشم‌اندازی برای پایان جنگ نیست
فالح الفیاض: آماده مقابله با هرگونه حمله‌ای که عراق و نهادهای امنیتی آن را هدف قرار دهد، هستیم
کتائب حزب‌الله: حملات آمریکا و عربستان بی‌پاسخ نخواهد ماند
آخرین اخبار
ادعای رسانه عبری: نتانیاهو پایان کمک‌های نظامی آمریکا را پیشنهاد کرد
بغداد خواستار شواهد و مدارک حمله از عراق به عربستان شد
شومر: جنگ شکست‌خورده ترامپ علیه ایران، جان نظامیان آمریکا را تهدید می‌کند
آکسیوس: ترامپ در دیدار با نتانیاهو نگرانی خود را از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران ابراز کرد
گاردین: ورود آشکار عربستان به جنگ، معادلات آسیای غربی را پیچیده‌تر کرد
فالح الفیاض: آماده مقابله با هرگونه حمله‌ای که عراق و نهادهای امنیتی آن را هدف قرار دهد، هستیم
مرگ دو آتش‌نشان هنگام مقابله با آتش‌سوزی‌های وسیع یونان
حمله پهپادی به شناور ذخیره‌سازی گاز در بندر مصر
ایتالیا خشونت اشغالگران اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرد
سی‌ان‌ان: ذخایر تسلیحات آمریکا همچنان در حال کاهش است و چشم‌اندازی برای پایان جنگ نیست
کتائب حزب‌الله: حملات آمریکا و عربستان بی‌پاسخ نخواهد ماند
شورای امنیت ملی عراق حملات آمریکایی-سعودی را محکوم کرد
حمله روسیه به کشتی‌های حامل سلاح برای اوکراین
هشدار مقام اروپایی: به‌زودی ممکن است تمام اروپا درگیر آتش‌سوزی شود
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
حدود ۸۰۰ هزار سلاح اوکراین از بازار سیاه اروپا سر درآورده‌اند
جهش ناگهانی بهای نفت همزمان با افزایش حملات در منطقه
نجباء: انتقام خون شهدا را می‌گیریم
ریاست جمهوری عراق حملات هوایی آمریکا و عربستان را محکوم کرد
ترامپ: حمله دیروز ایران غافلگیرکننده بود
محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین حد خود رسیده است
افزایش خودکشی در ارتش اسرائیل با مرگ دو سرباز زن
السودانی حمله به الحشد الشعبی را محکوم کرد
سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان لغو شد
روسیه: حمله اوکراین به کشتی ایرانی یک اقدام تروریستی بود
۲۰ شهید و ۳۲ زخمی در تجاوز سعودی-آمریکایی به عراق
دلایل پنهان پایان حملات آمریکا ضد ایران
ادعای رویترز درباره خرید سامانه پدافندی چینی توسط ایران
گلایه زلنسکی از دعوت نشدن اوکراین به ناتو
حمایت نزدیک به نیمی از آمریکایی‌ها از بازداشت نتانیاهو