ساعت کاری ادارات قم تغییر کرد /آغاز فعالیت از ۷ صبح

باشگاه خبرنگاران جوان -مرتضی رحماننیا معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم اعلام کرد: در پی ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصمیمات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و با موافقت استاندار قم، نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق اعلام شد.
بر اساس این ابلاغیه، ساعت فعالیت دستگاههای اجرایی استان (بهاستثنای واحدهای عملیاتی خدماترسان، بهداشتی و درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی) از روز شنبه ١٠ مرداد ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی از ساعت ۷ صبح تا ١٣ تعیین شده است و دستگاهها موظفند کسری ساعات کاری را از طریق دورکاری و سایر ظرفیتهای قانونی جبران کنند.
در این بخشنامه تأکید شده است: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و نحوه فعالیت بانکها تابع تصمیمات شورای هماهنگی بانکهای استان است.
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻤﺎ ﻓﯽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ، ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﯾﺎﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ، ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ است.