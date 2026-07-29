باشگاه خبرنگاران جوان_ سردار موقوفه‌ئی گفت: در پی وصول نیابت قضایی از اجرای احکام مدنی شهرستان قم مبنی بر دستگیری یک محکوم متواری، کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان کرمان، با اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت‌های مستمر، مخفیگاه متهم را در شهر کرمان شناسایی و این فرد را غافلگیر کردند.

وی افزود: این متهم که با ادعای مالکیت و تصرف غیرقانونی اراضی، اقدام به فروش مال غیر کرده و علاوه بر استان قم، از سوی سه شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان کرمان نیز تحت محکومیت‌هایی به ارزش بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال تحت تعقیب بوده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس کرمان