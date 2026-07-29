باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ریاست جمهوری عراق روز چهارشنبه حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی به مواضع نیروهای الحشد الشعبی را محکوم کرد و حمله به نهادهای امنیتی رسمی را نقض قوانین بینالمللی خواند.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که نیروهای الحشد الشعبی اعلام کردند که حداقل ۲۰ نفر از اعضای آنها در حملات شبانه که مقر این گروه را در چندین استان هدف قرار داد، شهید و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.
ریاست جمهوری عراق اعلام کرد: "هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی با قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل سازگار نیست. "
همچنین عراق استفاده از خاک خود را به عنوان سکوی پرتابی برای حمله به کشورهای همسایه یا حل و فصل اختلافات منطقهای و بینالمللی رد کرد.
در این بیانیه آمده است: «این موضع ناشی از تعهد عراق به اصول حسن همجواری، احترام به حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی است.»
ریاست جمهوری عراق از همه طرفها خواست تا به حاکمیت عراق احترام بگذارند و از اقداماتی که میتواند امنیت و ثبات کشور را تضعیف کند، خودداری کنند. همچنین خواستار گفتوگو برای حل بحرانهای منطقهای و جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها شد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی و سعودی حملات دقیقی را علیه اهداف مرتبط با مقاومت عراق انجام دادند و ادعا کرد که این عملیات، مکانهایی را که به حملات به نیروهای آمریکایی و زیرساختهای انرژی عربستان سعودی مرتبط بودند، هدف قرار داده است.
عربستان سعودی اعلام کرد که این حملات در دفاع از خود طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد پس از حملاتی که از خاک عراق علیه تأسیسات نفتی این پادشاهی انجام شد، انجام شده است.
منبع: آناتولی