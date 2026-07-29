باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس پلیس راه لرستان با بیان اینکه محور‌های مواصلاتی این استان از مسیر‌های اصلی عبور زائران اربعین به سمت مرز‌های غربی کشور هستند، اظهار کرد: با اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی، حضور مستمر نیرو‌های پلیس و همکاری سایر دستگاه‌های امدادی و خدماتی، تردد زائران در محور‌های استان به‌صورت روان و ایمن در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، حدود ۵۰ درصد تردد زائران اربعین از محور‌های لرستان انجام می‌شود که این موضوع اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و مدیریت سفر را دوچندان می‌کند.

رئیس پلیس راه لرستان با اشاره به اینکه تاکنون هیچ‌گونه سانحه رانندگی برای زائران اربعین در محور‌های استان به ثبت نرسیده است، تصریح کرد: این وضعیت مطلوب حاصل همکاری رانندگان، حضور مستمر مأموران پلیس و اجرای دقیق برنامه‌های کنترلی و نظارتی در جاده‌های استان است.

وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، حفظ فاصله طولی مناسب و استراحت کافی در طول مسیر، نقش مؤثری در حفظ ایمنی خود و سایر کاربران جاده‌ای ایفا کنند.

رئیس پلیس راه لرستان تأکید کرد: پلیس تا پایان موج بازگشت زائران با تمام توان در محور‌های مواصلاتی استان حضور خواهد داشت و از رانندگان انتظار می‌رود با رعایت مقررات و توجه به توصیه‌های پلیس، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و دیگر زائران رقم بزنند.