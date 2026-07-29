باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک در گفت‌وگویی با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در حوزه بازار خودرو اظهار داشت: سیاست وزارت صمت و دولت از ابتدا بر پایه رقابتی کردن بازار خودرو استوار بوده و در این راستا اقدامات اجرایی و مشخصی عملیاتی شده است.

وزیر صمت تصریح کرد: یکی از گام‌های کلیدی در این زمینه، برنامه‌ریزی برای واردات حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار دستگاه خودرو به کشور است که تمرکز اصلی و عمده وزارت صمت در این طرح، بر واردات خودروهای اقتصادی معطوف شده است.

اتابک در خصوص سازوکار تامین مالی و منشأ ارزی این واردات توضیح داد: فرآیند واردات خودروها از محل ارز تخصیصی دولت و همچنین ارزهای در اختیار اشخاص (دارندگان ارز مجاز) انجام می‌گیرد. با این حال، اولویت و محوریت اقداماتی که به طور مستقیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود، تسهیل ورود خودروهای اقتصادی و عامه‌پسند به بازار داخلی است.

وی با اشاره به ترخیص و ورود برخی خودروهای خاص به کشور افزود: برخی مجوزهای خاص نیز صادر شده است که این دست مجوزها عمدتا با هدف تامین درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی به خودروهای لوکس و خاص اختصاص یافته است؛ اما تاکید می‌کنم که سهم اصلی برنامه‌ها و حوزه مسئولیت وزارت صمت، معطوف به واردات خودروهای اقتصادی به منظور تنظیم بازار و پاسخ به نیاز عموم شهروندان است.

منبع: ایرنا