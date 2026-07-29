باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی امروز در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای امنیت اظهار کرد: راهی که امام راحل (ره) و شهدا برای عزت، استقلال و سربلندی ملت ایران آغاز کردند، امروز با قدرت ادامه دارد.

جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره با شیوه‌های مختلف برای ضربه زدن به کشور تلاش کرده‌اند، اما ملت ایران با ایستادگی، بصیرت و مقاومت، نقشه‌های آنان را خنثی کرده است.

وی بیان کرد: در ماه‌های اخیر نیز دشمن با تصور برهم زدن امنیت کشور وارد میدان شد، اما بار دیگر با مقاومت مردم و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

رضایی با تأکید بر نقش مهم پلیس در حفظ آرامش جامعه گفت: امنیت مردم، خط قرمز مجموعه انتظامی است و هر فرد یا جریانی که بخواهد این امنیت را خدشه‌دار کند، با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه پلیس امروز به پشتوانه اعتماد مردم در مسیر خدمت قرار دارد، خاطرنشان کرد: کارکنان انتظامی با روحیه جهادی و فداکاری در کنار مردم ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد اراذل و اوباش یا افرادی که نظم عمومی را برهم می‌زنند، احساس امنیت کنند.

جانشین فراجا یکی از اولویت‌های پلیس را مقابله با دارندگان سلاح غیرمجاز عنوان کرد و گفت: جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و برخورد با خودرو‌های فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش از جمله برنامه‌های جدی پلیس برای ارتقای امنیت عمومی است.

رضایی در ادامه با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در دوران مسئولیت سردار سعید دادگر و سردار حاتمی در فرماندهی انتظامی و مرزبانی استان گلستان اظهار کرد: ارتقای شاخص‌های امنیتی در استان حاصل تلاش مجموعه نیرو‌های انتظامی، همراهی مسئولان و مشارکت مردم شریف گلستان بوده است.

وی با اشاره به انتصاب سردار طراقیه به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان گلستان افزود: ایشان از نیرو‌های باتجربه، متعهد و توانمند فراجا هستند و امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مسیر خدمت‌رسانی و ارتقای امنیت در استان را با موفقیت ادامه دهند.

در ادامه این مراسم، سردار سعید دادگر فرمانده سابق انتظامی گلستان با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: پلیس در تراز انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای مردم‌محور است که با مردم، برای مردم و در خدمت مردم فعالیت می‌کند.

وی افزود: در دوران مسئولیت تلاش شد با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همراهی دستگاه‌های مختلف، خدمات انتظامی به بهترین شکل ممکن ارائه شود، چراکه فلسفه وجودی پلیس، خدمتگزاری به مردم و تأمین آرامش و امنیت آنان است.

منبع:فراجا