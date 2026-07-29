رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس، کمبود خوراک و مواد اولیه را مهمترین عامل کاهش ظرفیت عملیاتی واحدهای تولیدی دانست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حسنعلی محمدی که به همراه جمعی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی از خطوط تولید یکی از شرکتهای فعال در صنعت مشتقات نفتی در شهرک صنعتی سلفچگان بازدید میکرد، در گفتگو با فعالان این مجموعه، کمبود خوراک و مواد اولیه را مهمترین عامل کاهش ظرفیت عملیاتی واحدهای تولیدی دانست و تأکید کرد: متأسفانه بسیاری از واحدها به دلیل نبود خوراک کافی، با کمتر از نیمی از ظرفیت اسمی خود کار میکنند؛ این هدررفت سرمایه و نیروی انسانی، قابل قبول نیست.

او با بیان اینکه این معضل به زودی در دستور کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور قرار خواهد گرفت،گفت: طراحی سازوکاری منسجم برای تأمین خوراک این واحدها، نه تنها گره گشای صنعت مشتقات نفتی خواهد بود، بلکه میتواند به عنوان الگویی کارآمد برای سایر صنایع مشابه در سراسر کشور نیز تعمیم داده شود.

بحران ارزی و وعدهٔ پیگیری بانک مرکزی

دومین محور سخنان رئیس فراکسیون صنعت و معدن، به دغدغهٔ دیرینهٔ تولیدکنندگان در حوزهٔ تأمین ارز و رفع تعهدات ارزی اختصاص داشت. محمدی با اشاره به جلسات اخیر خود با رئیس کل بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: موضوع رفع تعهد ارزی، هم اکنون در معاونت ارزی بانک مرکزی در حال کارشناسی دقیق است و امیدواریم با پیگیریهای مستمر، هرچه سریعتر به تصمیمات عملیاتی و ضربالاجلی منجر شود که روانسازی تبادلات ارزی را برای بخش خصوصی به همراه آورد.

محمدی در بخش دیگری از این بازدید، از ارائهٔ پنج پیشنهاد مشخص به رئیس قوهٔ قضائیه خبر داد و تصریح کرد: این پیشنهادها که با همکاری بخش خصوصی و مرکز پژوهش های مجلس تدوین شده، محورهایی نظیر تسهیل رویه های رفع تعهد ارزی، اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، شفافسازی قوانین مرتبط با مبادلات ارزی و حذف رویه های زائد اداری را پوشش می دهد. اجرای آنها می تواند بخش عمدهای از ناکارآمدی های ساختاری در حوزهٔ تولید را مرتفع کند.

مجلس در پساجنگ،آماده اصلاح قوانین تا تغییر بودجه است

رئیس فراکسیون صنعت و معدن با یادآوری تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت ملی و پشتیبانی از تولید در شرایط پس از جنگ، عزم مجلس را برای حمایت همه جانبه از بخش تولید جزم خواند و گفت: مجلس شورای اسلامی نه تنها آماده تصویب قوانین جدید تسهیلگر است، بلکه در صورت تشخیص ضرورت، در اصلاح یا حذف قوانین مزاحم و حتی بازنگری در اولویتهای بودجهای برای تقویت تولید، تردید نخواهد کرد. نظرات بخش خصوصی در این مسیر، چراغ راهنمای ما خواهد بود.

محمدی در پایان با اشاره به همکاری تنگاتنگ با اتاق بازرگانی، مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیونهای تخصصی، از احصای فهرست بلندی از موانع فراروی تولید خبر داد و اظهار داشت: بسیاری از این موانع، ماهیت فراقانونی و اجرایی دارند که در قالب طرحها و لوایح مشخص، به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و پیگیری خواهند شد. هدف نهایی ما، عبور از وضعیت رکودی و جهش پایدار در رونق تولید و توسعهٔ صنعتی کشور است.

این بازدید در حالی انجام شد که واحدهای تولیدی شهرک صنعتی سلفچگان، به عنوان یکی از قطب های مهم صنعت مشتقات نفتی در استان قم، طی ماه های اخیر با چالش های جدی در زنجیره تأمین مواجه بودهاند و فعالان اقتصادی امیدوارند خروجی این وعده های کلان، به گره گشایی عملی در کوتاه مدت بینجامد.