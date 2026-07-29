باشگاه خبرنگاران جوان - احمد کرمی اظهار کرد: روند رفتوآمد زائران از این گذرگاه مرزی با شتاب و آسانی در حال انجام است و از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر برای تشرف به عتبات عالیات از مرز عبور کردهاند.
وی افزود که از بامداد امروز تا کنون نیز بیش از ۱۶۰ هزار نفر از این پایانه عبور کردهاند و پیشبینی میشود میزان رفتوآمد زوار تا پایان امشب به بیش از ۲۰۰ هزار نفر برسد.
استاندار ایلام تاکید کرد: همه دستگاههای خدماترسان در آمادهباش کامل به سر میبرند و زیرساختهای لازم برای تردد روان در مرز مهران مهیا است و زائران در کوتاهترین زمان ممکن فرآیند خروج یا ورود به کشور را انجام میدهند.
وی افزود: تمهیدهای زیرساختی، خدماتی و رفاهی و حملونقل در پایانه مهران به طور مستمر رصد میشود تا خدماترسانی بدون وقفه انجام گیرد و زائران دغدغهای برای عبور از مرز نداشته باشند.
منبع: استانداری ایلام