در پی تحولات منطقه، بهای نفت خام به میزان ۷ درصد افزایش پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - همزمان با افزایش حملات هوایی در آسیای غربی بهای نفت امروز (چهارشنبه) نزدیک به ۷ درصد افزایش یافت.
بر اساس دادههای منتشر شده، بهای نفت برنت با افزایش ۵.۸۴ دلاری (۶.۹ درصد) به ۸۹.۹۳ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با رشد ۵.۳۴ دلاری (۶.۷ درصد)، به میزان ۸۴.۶۰ دلار در هر بشکه معامله شد.
جیووانی استانوو، تحلیلگر بانک سوئیسی «یو بی اس» در این خصوص گفت: «ازسرگیری حملات نظامی در خاورمیانه و تأکید دوباره مقامهای ایرانی بر کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز، در شرایطی که عبور نفتکشها از این مسیر همچنان محدود است، بار دیگر موجب افزایش قیمت نفت شده است.»
از سوی دیگر، ظهر امروز الحشد الشعبی اعلام کرد آمریکا و عربستان سعودی پایگاههای این سازمان را در چندین استان عراق هدف حمله قرار دادهاند.
این حملات تنها چند ساعت پس از آن انجام شد که ارتش آمریکا از حمله «غافلگیرانه» ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داد؛ و در نهایت، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز مدعی شد که حملات بیشتری علیه ایران انجام میدهد، بهای نفت با شتاب بیشتری افزایش پیدا کرد.
سوورو سرکار، رئیس بخش تحقیقات انرژی بانک دیبیاس سنگاپور گفت: «با توجه به فراز و فرود درگیریها در خاورمیانه، انتظار داریم قیمت نفت برنت در کوتاهمدت در محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه نوسان داشته باشد». او افزود، با وجود آنکه ترامپ اوایل هفته از بازگشت به مسیر دیپلماسی سخن گفته بود، تحولات اخیر تنشها را تشدید کرده است.
به گفته او «رفتوبرگشت مذاکرات باعث شده رفع کامل انسداد تنگه هرمز محقق نشود و حتی در صورت کاهش تنشها نیز احتمالاً کف قیمت نفت در محدوده ۸۰ دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند».
منبع: رویترز