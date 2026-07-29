باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر سیدآبادی روز چهارشنبه در دومین کمیته زائرین خارجی ستاد اربعین استان در تایباد با موضوع ورود اتباع افغانستانی از گذرگاه رسمی دوغارون به کشور ویژه شرکت در اربعین حسینی میزبانی گفت: این اتباع افغانستانی طی بازه زمانی ۲ هفته گذشته سفر خود را به کشور عراق را در دفاتر کفالت استان ثبت کرده اند.

او به ورود احتمالی زائرین افغانستانی به کشور از طریق معبر دوغارون براب سفر به عراق و شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی و عزاداری های پایانی ماه صفر اشاره و اظهار کرد: مرز زمینی دوغارون برای ورود زائرین افغانستانی آمادگی کامل داردو از همه ظرفیت های لازم در راستای خدمات رسانی مطلوب به آنها در این منطقه استفاده شده است.

او ادامه داد: اتباع افغانستانی با ورود به کشور از طریق دوغارون بعد از ساماندهی و انجام مراحل قانونی به سمت مرز چزابه حرکت خواهند کرد، مرز شلمچه نیز برای خروج اتباع افغان مقیم استان در این ایام پیش بینی شده است.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی تصریح کرد: انتقال و جابه جایی اتباع افغان از دوغارون به سمت مرز چزایه با ناوگان حمل و نقل کشور افغانستان و اتوبوس های ایرانی انجام خواهد شد.

به گفته وی، ۱۶ موکب در روزهای منتهی به اربعین حسینی برای پذیرایی و ارائه خدمات به اتباع افغانستانی مقیم خراسان رضوی در مشهد برپا شده و این تعداد تا بازگشت زائرین افغانستانی مقیم و غیرمقیم در ایام دهه پایانی ماه صفر در استان فعالیت خواهند کرد.

نماینده وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور هم در ادامه گفت: مرز دوغارون نخستین گذرگاه رسمی ورود زائران افغانستانی به جمهوری اسلامی ایران و در ادامه سفر آنها به عراق است، همه امکانات لازم برای زائران این کشور همسایه در این منطقه با تلاش و همکاری همه دستگاههای خدمات رسان و اجرایی شهرستان فراهم شده است.

غلامعباس اراب خالص افزود: افزون بر ۱۵ هزار تبعه افغانستانی از ولایت های مختلف به منظورشرکت در مراسم اربعین حسینی در عراق اعلام آمادگی کرده اند که قطعی شدن آن بستگی به صدور ویزای عراق از سوی مقامات این کشور دارد.

او ادامه داد: هم افزایی و تلاش همه دستگاههای مستقر در مرز دوغارون به منظور استقبال از زائرین افغانستانی مثالی زدنی است و با استفاده از تجربیات سالهای گذشته مقدمات سفری آسان برای آنها در این معبر فراهم شده است.

فرماندار تایباد در ادامه گفت: هفت کمیته برای ورود و ارائه خدمات پیش بینی شده به زائرین افغانستانی در این شهرستان مرزی تشکیل شده است تا زمینه سفری معنوی، بدون دغدغه و ایمن برای دلدادگان حسینی این کشور همسایه فراهم شود.

حسین جمشیدی افزود: تلاش شده از همه ظرفیت های مردمی، خیرین، دستگاهها و نهادهای مختلف در بازه زمانی ورود اتباع افغانستانی به دوغارون استفاده شود.

منبع:ایرنا