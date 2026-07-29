باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه ایل فاتو کوتیدیانو گزارش داد که حدود ۸۰۰۰۰۰ واحد سلاح و مهمات در اوکراین مفقود شده و سر از بازار سیاه اروپا درآورده‌اند و اشاره کرد که بیشتر این زرادخانه از تجهیزات نظامی اروپایی تهیه می‌شود.

این روزنامه خاطرنشان کرد که از سال ۲۰۲۲، ۷۸۰۴۶۵ قطعه سلاح ناپدید یا به سرقت رفته است که ۱۴۹۰۰۰ مورد از آنها فقط در پنج ماه اول امسال بوده است.

دادستان پالرمو، مائوریتزیو د لوسیا به کمیسیون ضد مافیا گفت که بیشتر این سلاح‌ها سر از بازار اروپا در می‌آورند و توجه گروه مافیایی ایتالیایی کوزا نوسترا را به خود جلب می‌کنند.

این روزنامه همچنین تأکید کرد که کشور‌های اروپایی که به اوکراین کمک نظامی ارائه می‌دهند، ترجیح می‌دهند جزئیات کمک‌های خود به کی‌یف را پنهان کنند و این امر ردیابی جریان سلاح‌ها را برای مأموران پلیس دشوارتر می‌کند.

منبع: تاس