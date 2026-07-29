باشگاه خبرنگاران جوان - بیانیه باشگاه چادرملو اردکان درباره ابهامات پرونده آسیا به شرح زیر است؛

آقای تاج! لطفا پاسخ نامه‌های ما را بدهید ،فدراسیون فوتبال روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن به رسمیت شناختن حق چادرملو اردکان برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ اعلام کرد که پس از انتشار نام تیم‌های شرکت کننده در سایت AFC، فدراسیون تاکنون هفت نامه رسمی و مستند به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده و با استناد به نتایج تورنمنت سه جانبه و مصوبه هیات رییسه، خواستار اعمال دقیق آنچه که به صورت قانونی تعیین شده، شده است.

این اطلاعیه، اما پاسخ روشنی به ابهامات باشگاه چادرملو اردکان درباره این پرونده نداده است و هنوز نمی‌دانیم محتوای این نامه پ‌های ارسالی چه بوده و در چه تاریخی به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده و دقیقا چه پاسخی نیز دریافت شده است.

باشگاه چادرملو اردکان در تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری در نامه‌ای رسمی خطاب به مهدی تاج خواستار شفاف‌سازی در خصوص معرفی این باشگاه برای شرکت در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ و ارائه آخرین مکاتبات و پاسخ‌های دریافتی از کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین تشریح وضعیت فعلی پرونده در سیستم پذیرش AFC شد و از فدراسیون خواست ظرف یک هفته پاسخ این نامه را به باشگاه ارسال کند.

با گذشت یک هفته هیچ پاسخی از فدراسیون فوتبال دریافت نشد و با ارسال نامه دیگری در تاریخ ۲۴ تیرماه مجددا درخواست کرد که تصوی کلیه مکاتبات با کنفدراسیون فوتبال آسیا مشتمل بر تاریخ، زمان و امضای دبیرکل یا رئیس فدراسیون از زمان اتمام تورنمنت سه جانبه تاکنون جهت تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به هواداران استان یزد به باشگاه ارسال شود.

متاسفانه این بار هم هیچ پاسخی از سوی فدراسیون ارسال نشد و بی‌توجهی‌ها ادامه یافت با این حال باشگاه چادرملو اردکان با ارسال نامه‌ای به تاریخ ۳۰ تیرماه مجددا خواستار شفاف‌سازی و ارائه مستندات درباره پیگیری تضییع حقوق این باشگاه در فرآیند معرفی نماینده فوتبال ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا شد و این سوالات را مطرح کرد:

۱- فرآیند معرفی نماینده فوتبال ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا دقیقاً چگونه طی شده و بر اساس کدام مصوبه، آیین‌نامه، تصمیم یا مستند قانونی، پیش از برگزاری مسابقات انتخابی سه‌جانبه، نام باشگاه گل‌گهر به عنوان نماینده فوتبال ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شده است؟ این تصمیم در چه تاریخی، توسط چه شخص یا اشخاصی و در کدام رکن یا مرجع فدراسیون اتخاذ و تصویب شده است؟

۲- آیا فدراسیون فوتبال این اتفاق را صرفاً یک اشتباه اداری یا خطای سهوی می‌داند یا معتقد است تصمیمی آگاهانه در این روند اتخاذ شده است؟ مسئول یا مسئولان مستقیم این اقدام چه کسانی هستند؟ آیا رئیس فدراسیون فوتبال در جریان این فرآیند قرار داشته است یا این اقدام بدون اطلاع ایشان انجام شده است؟

۳- پس از آنکه مشخص شد پیش از برگزاری مسابقات انتخابی، نماینده ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی شده بود و در نتیجه اعتبار این رقابت‌ها و تصمیمات اتخاذشده زیر سؤال رفته است، نخستین اقدام عملی فدراسیون فوتبال برای اصلاح این اشتباه و جبران پیامد‌های آن چه بوده است؟

۴- فدراسیون فوتبال اعلام کرده که بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع، طی مکاتبه‌ای با کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار اصلاح معرفی نماینده ایران شده است. باشگاه چادرملوی اردکان درخواست دارد متن کامل این مکاتبه، تاریخ ارسال، نام مقام امضاکننده، مخاطب نامه در کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین تمامی مکاتبات و مستندات مرتبط با این پرونده در اختیار این باشگاه قرار گیرد.

۵- کنفدراسیون فوتبال آسیا در پاسخ به مکاتبات فدراسیون فوتبال چه پاسخی ارائه کرده است؟ این پاسخ در چه تاریخی صادر شده و در صورت مخالفت با درخواست فدراسیون، این مخالفت مستند به کدام مقررات، آیین‌نامه‌ها یا دلایل حقوقی بوده است؟ همچنین متن کامل پاسخ کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در اختیار این باشگاه قرار گیرد.

۶- در صورتی که فدراسیون فوتبال موفق به اصلاح این اشتباه و اعاده حقوق تضییع‌شده باشگاه چادرملوی اردکان نشود، مسئولیت خسارات مادی و معنوی واردشده به این باشگاه، میلیون‌ها هوادار آن در اردکان و استان یزد و همچنین لطمه واردشده به اعتبار فوتبال ایران بر عهده چه شخص یا اشخاصی خواهد بود؟ آیا فدراسیون فوتبال مسئولیت این خطای بزرگ را به‌صورت رسمی خواهد پذیرفت و نتیجه بررسی مسئولیت افراد دخیل را به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند؟