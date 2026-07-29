اتحادیه اروپا هشدار داد که با تداوم گرمای بی‌سابقه و خشکسالی، آتش‌سوزی‌های گسترده ممکن است در مرداد بخش بزرگی از این قاره را فرا بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ماریا زوبر، رئیس مرکز هماهنگی نهاد واکنش اضطراری اتحادیه اروپا، هشدار داد که با تداوم شرایط جوی کنونی ممکن است اوایل ماه اوت (از دهم مرداد) تقریباً سراسر اروپا درگیر آتش‌سوزی‌های گسترده شود.

به گفته او، خطر وقوع آتش‌سوزی‌های جدید در یونان، ایتالیا و اروپای مرکزی افزایش یافته و این در حالی است که هم‌اکنون نیز آتش‌سوزی‌های گسترده اسپانیا و فرانسه ادامه دارد.

زوبر به خبرنگاران گفت: «یونان تا این لحظه از آتش‌سوزی در امان مانده بود، اما اکنون می‌بینیم که موج خطر به این کشور نیز خواهد رسید. ایتالیا نیز در آغاز ماه اوت با خطر آتش‌سوزی روبه‌رو خواهد شد. همچنین باید دید در شبه‌جزیره ایبری (در جنوب غربی اروپا) چه رخ می‌دهد، زیرا اگر آن منطقه هم درگیر شود، تقریباً تمام اروپا در آتش خواهد بود».

این مقام اروپایی همچنین هشدار داد که سال ۲۰۲۶ ممکن است به بزرگ‌ترین فصل آتش‌سوزی در تاریخ اروپا تبدیل شود و رکورد ثبت‌شده در سال گذشته را نیز پشت سر بگذارد.

گرمای بی‌سابقه امسال در اروپا، باعث خشک شدن شدید پوشش گیاهی شده و این وضعیت، در کنار وزش باد‌های شدید، خطر گسترش آتش‌سوزی‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. تاکنون حدود ۱۲۱ هزار هکتار از اراضی اسپانیا و فرانسه در آتش سوخته و این دو کشور ناچار به تخلیه ده‌ها هزار نفر از شهروندان خود شده‌اند. گفته شده این عملیات تخلیه بزرگ‌ترین عملیات تخلیه دو کشور از زمان جنگ جهانی دوم بوده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: آتش سوزی ، قاره اروپا ، موج گرما
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ان شاء الله..کشورهایی که مردم ناپاکش جز ظلم به مسلمین چیزی در کارنامه ندارند. آلمان کثیف. فرانسه خبیث . انگلستان حرامزاده.
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