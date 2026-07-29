باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق اطلاعیه‌ای که در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شده است آمریکا روز چهارشنبه دور دیگری از تحریم‌های مرتبط با ایران را صادر کرد که هشت نفتکش و ۱۰ نهاد را هدف قرار می‌دهد. طبق این اطلاعیه، شش نهاد از نهاد‌هایی که روز چهارشنبه هدف قرار گرفتند، در چین مستقر هستند.

این تحریم‌ها پس از آن اعمال می‌شوند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز پس از آنکه ارتش ایالات متحده اعلام کرد چندین موشک بالستیک شلیک شده توسط ایران به سمت نیرو‌های آمریکایی در خاورمیانه را رهگیری کرده است ضمن تهدیدهای تکراری درباره حمله به ایران قول داد که به شدت به ایران ضربه بزند.

منبع: رویترز