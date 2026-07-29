مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بانه از برگزاری بیست‌ودومین دوره «جشنواره خیرین مدرسه‌ساز» با حضور مسئولان استانی و شهرستانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان لطفی اقدم  اظهار داشت: این رویداد با هدف پاسداشت نقش کلیدی خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ترویج فرهنگ ایثار و نیکوکاری برگزار می‌شود. 

وی افزود: این جشنواره  که روز یکشنبه یازدهم مردادماه در سالن فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه برگزار می شود، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از خیرانی است که با مشارکت خود، مسیر دسترسی دانش‌آموزان به فضا‌های آموزشی استاندارد را هموار کرده‌اند.

لطفی اقدم با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی، خاطرنشان کرد: توسعه فضای آموزشی نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و خیرین است.

وی همچنین اعلام کرد: همزمان با این جشنواره، برنامه‌های دیگری از جمله غبارروبی مزار شهدا، برگزاری نشست شورای آموزش و پرورش و بازدید میدانی از پروژه‌های نیمه‌تمام مدرسه‌سازی در دستور کار قرار دارد.

مدیر آموزش و پرورش بانه، در پایان هدف از این بازدید‌ها را بررسی روند اجرای طرح‌ها و شناسایی ظرفیت‌های لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با هدف تسریع در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهرستان اعلام کرد.

برچسب ها: کردستان ، خیرین مدرسه ساز ، فضاهای آموزشی ، عدالت آموزشی
خبرهای مرتبط
پیشرفت ۸۰ درصدی طرح‌های ناتمام آموزش استثنایی کردستان
۱۶۰ مدرسه در کردستان ساخته می‌شود
مشاور وزیر:
وضعیت فضای آموزشی کردستان مطلوب نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مرز باشماق در آماده‌باش کامل امنیتی؛ اطمینان‌بخشی به زائران اربعین
بانه میزبان بیست‌ودومین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز شد
آخرین اخبار
بانه میزبان بیست‌ودومین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز شد
مرز باشماق در آماده‌باش کامل امنیتی؛ اطمینان‌بخشی به زائران اربعین
۹ درصد مشترکین خانگی و تجاری استان کردستان پرمصرف هستند/ پرمصرف‌ها میزان مصرف خود را کاهش دهند