باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان لطفی اقدم اظهار داشت: این رویداد با هدف پاسداشت نقش کلیدی خیرین در توسعه زیرساختهای آموزشی و ترویج فرهنگ ایثار و نیکوکاری برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره که روز یکشنبه یازدهم مردادماه در سالن فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه برگزار می شود، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از خیرانی است که با مشارکت خود، مسیر دسترسی دانشآموزان به فضاهای آموزشی استاندارد را هموار کردهاند.
لطفی اقدم با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی، خاطرنشان کرد: توسعه فضای آموزشی نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و خیرین است.
وی همچنین اعلام کرد: همزمان با این جشنواره، برنامههای دیگری از جمله غبارروبی مزار شهدا، برگزاری نشست شورای آموزش و پرورش و بازدید میدانی از پروژههای نیمهتمام مدرسهسازی در دستور کار قرار دارد.
مدیر آموزش و پرورش بانه، در پایان هدف از این بازدیدها را بررسی روند اجرای طرحها و شناسایی ظرفیتهای لازم برای تکمیل پروژههای نیمهتمام با هدف تسریع در توسعه زیرساختهای آموزشی شهرستان اعلام کرد.