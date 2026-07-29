باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ حجت سلطانی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به سیاست‌های استاندار کرمان برای توسعه رویداد‌های ملی و بین‌المللی، رویدادمحوری را راهبرد اصلی ورزش استان در سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: بر همین اساس، برنامه‌های اداره‌کل ورزش و جوانان به گونه‌ای طراحی شده که سال ۱۴۰۵، سال رویداد‌های بزرگ ورزشی در استان باشد.



وی افزود: از ابتدای سال تاکنون، کرمان میزبان چندین رویداد مهم ورزشی بوده و این میزبانی‌ها علاوه بر معرفی ظرفیت‌های ورزشی استان، نقش مؤثری در معرفی زیرساخت‌ها، توسعه گردشگری و رونق اقتصادی کرمان داشته است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به نشست مشترک با دکتر چگینی، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی، گفت: در این جلسه مقرر شد مسابقات قهرمانی آزاد کشور کیک‌بوکسینگ فری‌استایل به مناسبت هفته دولت، شهریورماه امسال به میزبانی شهر کرمان برگزار شود.

سلطانی این رقابت‌ها را آغازی برای میزبانی رویداد‌های بزرگ‌تر دانست و تأکید کرد: کرمان از ظرفیت‌های لازم برای میزبانی مسابقات مهم ملی و حتی بین‌المللی برخوردار است و تلاش داریم با بهره‌گیری از این توانمندی‌ها، سهم استان را در تقویم رویداد‌های ورزشی کشور افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: مسابقات قهرمانی کشور کیک‌بوکسینگ فری‌استایل با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان، مدیریت ارشد استان، فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی و باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کرمان برگزار خواهد شد.