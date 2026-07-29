باشگاه خبرنگاران جوان - وحید میرحسینی روز چهارشنبه در بازدید از مرز بین‌المللی خسروی و بررسی روند خدمت‌رسانی به زائران اربعین، اظهار کرد: گفت‌وگو با زائران نشان می‌دهد آنان از امکانات، تسهیلات، مسیرهای تردد، زیرساخت‌های ایجادشده و محل‌های پیش‌بینی‌شده برای اسکان رضایت دارند.

وی با بیان اینکه رضایت زائران مهم‌ترین شاخص موفقیت دستگاه‌های خدمت‌رسان است، افزود: آنچه امروز در مرز خسروی مشاهده شد، نتیجه تلاش هماهنگ مسئولان اجرایی، دستگاه قضایی و همراهی مردم استان کرمانشاه در خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

معاون دادستانی کل کشور روند عبور زائران از این مرز را روان و مطلوب توصیف کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده زمینه ارائه خدمات مناسب را فراهم کرده و با رفع برخی کاستی‌های جزئی، کیفیت خدمت‌رسانی بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.

میرحسینی با اشاره به نشست برگزارشده با مسئولان مرزی، تصریح کرد: ساماندهی مسیر تردد زائران از پارکینگ‌ها تا محل کنترل گذرنامه، تقویت نظارت بر پارکینگ‌ها و توسعه برخی خدمات رفاهی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که برای بهبود فرآیند خدمت‌رسانی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با قدردانی از تلاش همه دستگاه‌ها و عوامل اجرایی مستقر در مرز خسروی ابراز امیدواری کرد با استمرار همدلی و همکاری میان دستگاه‌های مسوول، خدمات مطلوبتری به زائران اربعین حسینی ارائه شود.

منبع:استانداری کرمانشاه