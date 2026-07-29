راهپیمایی جاماندگان اربعین با شعار «باید برخاست»با نماد مشت گره کرده از ساعت پنج عصر در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) قم برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین با شعار «باید برخاست» با حضور مسئولان اجرایی، فرهنگی و خدماتی استان قم برگزار شد و بر آمادگی همه دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی به زائران، تقویت مواکب و پیش‌بینی حضور چندبرابری جمعیت نسبت به سال‌های گذشته تأکید شد.

در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی دلدادگان حسینی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به پیش‌بینی افزایش چشمگیر جمعیت شرکت‌کنندگان در مراسم اربعین امسال، گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور و استقبال گسترده مردم، باید همه ظرفیت‌های فرهنگی، خدماتی و مردمی برای برگزاری راهپیمایی تاریخی روز اربعین به کار گرفته شود.

حجت‌الاسلام محمدحسن ذاکری رئوف با تأکید بر ضرورت استقرار مواکب در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص)، افزود: تأمین آب، یخ، امکانات رفاهی و خدمات مورد نیاز خانواده‌ها در گرمای هوا از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی و خدماتی است.

اوهمچنین خواستار تقویت اقلام و تولیدات فرهنگی برای مراسم اربعین شد و اظهار کرد: بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی استان به دلیل استقبال گسترده مردم عراق پس از مراسم تشییع رهبر شهید به عتبات عالیات منتقل شده و لازم است دستگاه‌های فرهنگی از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در تأمین این نیازها همکاری کنند.

فرماندار قم نیز در این نشست با اشاره به تفاوت‌های اربعین امسال نسبت به سال‌های گذشته، گفت: شرایط ویژه کشور، دفاع مقدس چهل‌روزه و همچنین برگزاری نخستین اربعین پس از شهادت رهبر شهید، اهمیت این مراسم را دوچندان کرده است.

امیرعباس بقایی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی، امدادی، انتظامی، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر و آتش‌نشانی موظف هستند مصوبات کمیته‌های اجرایی را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اجرا کنند.

او با اشاره به حمایت از مواکب مردمی تصریح کرد: چای به میزان مورد نیاز و ۲۰ هزار بطری آب برای پشتیبانی از مواکب تأمین شده و سایر نیازهای آنان نیز با همکاری دستگاه‌های مسئول و اصناف پیگیری خواهد شد.

در این جلسه همچنین بر استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی و خدماتی برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر ، فضاسازی مسیر راهپیمایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی متناسب با شعار اربعین امسال تأکید شد.