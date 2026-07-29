باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیرو‌های روسی دو کشتی حامل سلاح و تجهیزات نظامی به سوی بنادر اوکراین در نزدیکی اودسا را ​​​​مورد حمله قرار داده‌اند.

این وزارتخانه بعداً اعلام کرد که نیرو‌های روسی همچنین به یک مرکز ذخیره سوخت در اودسا، دو کشتی دیگر در بندر پیودنی در نزدیکی اودسا و یک کشتی دیگر در شمال غربی جزیره زمیینی (مار) در دریای سیاه حمله کرده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که همه کشتی‌ها برای انتقال تجهیزات نظامی به اوکراین استفاده می‌شدند. روسیه و اوکراین هر دو در هفته‌های اخیر حملات خود به کشتیرانی در دریای سیاه و دریای آزوف را افزایش داده‌اند که باعث افزایش قیمت گندم شده است.

منبع: رویترز