روسیه می‌گوید به کشتی‌های بیشتری که سلاح به اوکراین حمل می‌کردند، حمله کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -  وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیرو‌های روسی دو کشتی حامل سلاح و تجهیزات نظامی به سوی بنادر اوکراین در نزدیکی اودسا را ​​​​مورد حمله قرار داده‌اند.

این وزارتخانه بعداً اعلام کرد که نیرو‌های روسی همچنین به یک مرکز ذخیره سوخت در اودسا، دو کشتی دیگر در بندر پیودنی در نزدیکی اودسا و یک کشتی دیگر در شمال غربی جزیره زمیینی (مار) در دریای سیاه حمله کرده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که همه کشتی‌ها برای انتقال تجهیزات نظامی به اوکراین استفاده می‌شدند. روسیه و اوکراین هر دو در هفته‌های اخیر حملات خود به کشتیرانی در دریای سیاه و دریای آزوف را افزایش داده‌اند که باعث افزایش قیمت گندم شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، حمله به کشتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
بنده از حمله روسیه به کشتی‌های حمل سلاح به اوکراین همه جانبه حمایت و استقبال می کنم و از این بابت از روسیه تشکر و قدردانی می کنم
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