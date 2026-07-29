باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای روسی دو کشتی حامل سلاح و تجهیزات نظامی به سوی بنادر اوکراین در نزدیکی اودسا را مورد حمله قرار دادهاند.
این وزارتخانه بعداً اعلام کرد که نیروهای روسی همچنین به یک مرکز ذخیره سوخت در اودسا، دو کشتی دیگر در بندر پیودنی در نزدیکی اودسا و یک کشتی دیگر در شمال غربی جزیره زمیینی (مار) در دریای سیاه حمله کردهاند.
این وزارتخانه اعلام کرد که همه کشتیها برای انتقال تجهیزات نظامی به اوکراین استفاده میشدند. روسیه و اوکراین هر دو در هفتههای اخیر حملات خود به کشتیرانی در دریای سیاه و دریای آزوف را افزایش دادهاند که باعث افزایش قیمت گندم شده است.
منبع: رویترز