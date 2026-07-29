در پی حملات آمریکا و عربستان علیه چندین استان عراق، شورای امنیت ملی این کشور در یک جلسه اضطراری حملات مذکور را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شورای امنیت ملی عراق پس از حملات آمریکایی-سعودی امروز که منجر به شهادت دست کم ۲۰ نفر شده است، نشستی اضطراری با حضور فرمانده کل نیرو‌های مسلح برگزار کرد.

این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در این نشست بر موضع قاطع دولت در محکومیت همه اقدامات خصمانه، فارغ از اینکه از سوی چه طرفی انجام شده یا با چه توجیهی صورت گرفته باشد، تأکید شد. همچنین تأکید شد که رسیدگی به چنین تجاوز‌هایی و مقابله با آنها، صرفاً در حیطه مسئولیت دولت عراق است».

این نهاد همچنین خواستار استفاده از ابزار‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات شد و گفت که عراق باید از ورود به درگیری‌های منطقه‌ای دوری کند.

پیش‌تر نیز ریاست‌جمهوری عراق این حمله را محکوم کرده بود.

منبع: الجزیره