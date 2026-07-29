باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی تاریخ، سرنوشت برخی انسانها را به گونهای رقم میزند که آغاز و پایان زندگیشان در یک نقطه به هم میرسد؛ نقطهای به نام «پاسداری».
شهید «جواد عالینژاد» از همان نخستین روزهای زندگی، تقدیری متفاوت را با خود داشت؛ تولدش با سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان شد و سالها بعد، در حالی که لباس سبز پاسداری را بر تن داشت، در دفاع از امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی به کاروان شهیدان پیوست.
زندگی شهید عالینژاد تنها روایت یک رزمنده نیست؛ بلکه داستان جوانی مؤمن، مردمی و ولایتمدار است که عشق به خدمت، دفاع از میهن و حمایت از مردم را رسالت خود میدانست.
او در میان دوستان و همرزمانش به خوشاخلاقی، فروتنی و دستگیری از نیازمندان شناخته میشد و همواره دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی را افتخار زندگی خود میدانست.
سرگذشت این شهید، از علاقه دوران کودکی به لباس سبز پاسداری آغاز شد و در میدان دفاع از ایران اسلامی به اوج رسید؛ روایتی که به باور خانواده و نزدیکانش، از همان روز تولد با نام سپاه گره خورد و سرانجام با شهادت در همان لباس مقدس جاودانه شد.
همزمانی تولد این شهید با سالروز تأسیس سپاه، برای خانواده و نزدیکانش تنها یک تقارن تاریخی نبود؛ آنان معتقدند علاقه و دلبستگی او به سپاه و فرهنگ ایثار از همان سالهای نخست زندگی در رفتار و منش او نمایان بود.
شهید عالینژاد که از شهدای جنگ رمضان به شمار میرود، در میان مردم به خوشاخلاقی، مردمداری و روحیه خدمترسانی شناخته میشد. نزدیکانش میگویند او همواره تلاش میکرد گرهای از مشکلات مردم باز کند و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی را رسالتی همیشگی برای خود میدانست.
تحلیل شخصیت این شهید نشان میدهد که فرهنگ ایثار تنها در میدان نبرد معنا پیدا نمیکند، بلکه در سبک زندگی، اخلاق اجتماعی و احساس مسئولیت نسبت به جامعه نیز جلوهگر میشود.
روحیه کمک به دیگران، تواضع و دغدغهمندی نسبت به امنیت و آرامش مردم، از ویژگیهایی بود که نام او را در میان دوستان و همرزمانش ماندگار کرد.
مادر شهید در گفتوگو با خبرنگار مهر با مرور لحظه دریافت خبر شهادت فرزندش، از سختترین روز زندگی خود سخن میگوید؛ روزی که اگرچه با اندوهی عمیق همراه بود، اما افتخار سربلندی فرزندش در مسیر دفاع از اسلام و ایران، مرهمی بر دل داغدار خانواده شد.
پدر این شهید نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه خون شهدا ضامن اقتدار و امنیت کشور است، خطاب به دشمنان ایران اسلامی تصریح میکند که ملت ایران با تقدیم فرزندان خود، نشان داده است در دفاع از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور لحظهای عقبنشینی نخواهد کرد.
از دیگر روایتهای تأثیرگذار زندگی شهید عالینژاد، انتخاب محل آرامگاه خود پیش از شهادت است؛ موضوعی که از نگاه خانواده، نشاندهنده یقین قلبی و آمادگی او برای پیمودن مسیر شهادت بود.
زندگی شهید جواد عالینژاد، نمونهای از پیوند اعتقاد، خدمت و ایثار است؛ روایتی که از علاقه یک نوجوان به لباس سبز پاسداری آغاز شد و با شهادت در همان لباس، به یکی از ماندگارترین صفحات افتخار این سرزمین تبدیل شد.
چنین روایتهایی نشان میدهد فرهنگ ایثار و شهادت، همچنان سرمایهای راهبردی برای تقویت انسجام ملی، هویت انقلابی و صیانت از امنیت ایران اسلامی به شمار میرود.
منبع: مهر